Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Blokker terug in het straatbeeld: ‘Overheid had moeten meedenken, dan was het niet misgegaan’

Blokker is weer terug in ‘onze’ straten. De eerste twaalf nieuwe winkels van de keten in huishoudelijke artikelen werden gisteren geopend. Nieuws van de Dag peilde de sfeer en vroeg zich af: gaat Blokker het nu wél redden?

Die jarenlang vertrouwde winkel voor je schoonmaakmiddelen, pannen en emmers ging vorig najaar namelijk failliet. Blokker had op het moment van het faillissement eind vorig jaar bijna vierhonderd vestigingen, die op 31 december na een uitverkoop dichtgingen. Ongeveer 45 franchisefilialen waren niet betrokken bij het faillissement en bleven open. Nu is er een doorstart.

Blokker kondigt 40 winkels aan

Na de gisteren geopende zaken, kondigt Blokker in totaal veertig nieuwe winkels aan. Vierhonderd medewerkers worden de komende tijd aangenomen. De deuren zijn weer open in Alphen aan den Rijn, Amsterdam (twee vestigingen), Bovenkarspel, Breskens, Den Bosch, Elst, Emmen, Hoogezand, Voorburg, Weert en Zeist.

Blokker hoopt met de heropbouw opnieuw een „toonbeeld van de winkelstraat” te worden. Maar ja, als het al niet meer lukte, waarom nu dan wel? Nieuws van de Dag (SBS6) ging een kijkje nemen en vroeg zich af: is er nieuwe kans voor oude glorie? Je ziet de reportage in de video hierboven.

‘Heel veel Nederlanders misten het’

Voormalig advocaat Bram Moszkowicz zegt in de tv-studio dat hij Blokker erg miste: „Ik kocht er altijd mijn scheerapparaten en waterkokers enzo. Een heerlijke Nederlandse winkel vind ik het.” Retaildeskundige Hans van Tellingen vertelt dat „heel veel Nederlanders Blokker misten”. Dat is achteraf bijzonder, als de keten niet meer overeind kon worden gehouden. Die emmers en schoonmaakmiddelen kochten we de laatste jaren toch vooral wat goedkoper bij de Action.

Van Tellingen ziet ook wel dat de afgelopen kwart eeuw Action de grootste boosdoener voor de teloorgang was. „Blokker moest luxe worden, high-end en kwaliteit bieden tegen de Action. Dat is fout geweest, een verkeerde strategie.” Blokker had volgens de deskundige al schulden en daar kwam de coronatijd bij. „De coronaschulden had men ook nog eens weg te werken. Als de overheid beter had meegedacht met Blokker, dan was het niet failliet gegaan.”

Vorige Volgende

Reacties