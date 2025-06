Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet neemt zo snel mogelijk besluit over datum verkiezingen

Het kabinet neemt zo snel mogelijk een besluit over wanneer de verkiezingen plaatsvinden. Dat heeft demissionair premier Dick Schoof gemeld in het debat over de kabinetsval.

„De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal in overleg met de Kiesraad en gemeenten nagaan welke data in aanmerking komen voor de verkiezingen en hiervoor een voorstel doen aan het kabinet.” Vervolgens neemt de regering een besluit om de Tweede Kamer te ontbinden.

Onder meer GroenLinks-PvdA en VVD hebben gevraagd om een snelle stembusgang. Schoof: „Uit de bijdrage van de Kamer is duidelijk dat er steun is voor vervroegde verkiezingen van de Tweede Kamer.”

ANP

