Nederland wil asielzoekers laten overdragen: 8000 verzoeken in een jaar

In 2024 vroeg Nederland ruim 8000 keer aan andere Europese landen om asielzoekers over te nemen. Het gaat om verzoeken op basis van de Dublinverordening, een Europese regeling die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Tegelijk kreeg Nederland zelf ruim 5200 verzoeken van andere landen om zich te ontfermen over asielzoekers vanuit daar.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gebaseerd op data van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meeste asielzoekers naar Duitsland

In Nederland geldt al een spreidingswet, die asielzoekers verdeelt over verschillende locaties in het land. Toch wordt er dus niet alleen binnen de Nederlandse grenzen geschoven met asielzoekers.

Van alle landen richtte Nederland de meeste overdrachtsverzoeken aan Duitsland, 2350 in totaal. Daarna volgden Frankrijk, Kroatië en Spanje. Bijna driekwart van de Nederlandse verzoeken werd gehonoreerd, met Kroatië als meest meewerkend land (86 procent).

Nederland zelf ontving 5215 verzoeken, waarvan 1605 uit Duitsland. Ook Zwitserland speelde een opvallende rol met 715 verzoeken, ondanks dat het geen EU-lid is. Slechts 57 procent van de ontvangen verzoeken werd uiteindelijk geaccepteerd.

Geen 8000, maar 2000 overdrachten

Hoewel het aantal verzoeken hoog ligt, komt het niet altijd tot een daadwerkelijke overdracht. In 2024 werden 2245 mensen vanuit Nederland overgedragen aan andere landen, voornamelijk aan Duitsland, daar werden 1180 asielzoekers naartoe overgedragen. Omgekeerd werden 1170 asielzoekers aan Nederland overgedragen, waarvan de meeste uit Duitsland, Zwitserland en België kwamen. Daarmee ligt het aantal overdrachten in beide richtingen opvallend dicht bij elkaar.

Wat is de Dublinverordening?

De Dublinverordening is een Europese afspraak die bepaalt welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Meestal is dat het land waar de asielzoeker voor het eerst de Europese Unie binnenkomt. Het doel is om te voorkomen dat mensen in meerdere landen tegelijk asiel aanvragen. Onder de regeling vallen alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. In Nederland is de IND verantwoordelijk voor het indienen en afhandelen van deze verzoeken.

Klinkt overzichtelijk, maar in de praktijk zorgt het systeem ook voor spanningen, vooral bij landen aan de Europese buitengrenzen. De cijfers laten zien hoe complex de Europese samenwerking rondom asiel blijft, en hoeveel mensen er in dit proces worden verplaatst.

