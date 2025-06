Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Albert Verlinde over zijn reis naar Israël: ‘De mensen daar voelen zich in de steek gelaten’

Albert Verlinde was vorige week op familiebezoek naar Israël. De musicalproducent kwam, toen het geweld tussen Israël en Iran losbarstte, met een van de laatst mogelijke vluchten terug naar Nederland. Hij vertelde er vandaag over in Goedemorgen Nederland.

Metro trof Albert Verlinde toevallig maandagavond bij de première van de musical Dear Evan Hansen in theater DeLaMar. Op de vraag ‘waarom hij zo lekker bruin was’, antwoordde Verlinde zich haast verontschuldigend: „Ik was in Israël.” Gevolgd door: „Bij familie.” Die trip richting bekenden in Israël maakt Albert Verlinde vaker, dus gek is dat niet.

Op heenreis nog geen idee

De televisieman had bij vertrek niet kunnen weten dat het tussen Israël en Iran zo uit de hand zou lopen en dat raketinslagen inmiddels ‘aan de orde van de nacht’ zijn. Vanmorgen was Albert Verlinde gast bij Goedemorgen Nederland op NPO 1.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Albert Verlinde zat vorige week op een van de laatste vluchten uit Israël. 🇮🇱 Hij was daar op familiebezoek. "Zij voelen zich zó in de steek gelaten, ook door Nederland", vertelt hij. "Wat in Gaza gebeurt is héél erg, maar de miljardensteun die naar Gaza is gegaan is de… pic.twitter.com/95ok756XVg — WNL Vandaag (@WNLVandaag) June 19, 2025

Daar zei hij: „Ik wil hier niet de hele discussie over Gaza aankaarten. Maar wat mij bij het familiebezoek in Israël ontzettend trof, ik heb veel mensen gesproken, is dat zij zich zo in de steek gelaten voelen. Laten we niet vergeten: het is de enige democratie in het Midden-Oosten. Veel mensen zijn tegen Netanyahu (de premier, red.) en ook tegen hoe ver deze oorlog gaat. Ze voelen zich zó, ook door Nederland, in de steek gelaten. Ze voelen zich zó alleen.”

Had tóen je mond opengetrokken. Dat iedereen wist dat het dansen op de vulkaan was.

Albert Verlinde bezocht het ‘7 oktober-festivalterrein’

Albert Verlinde is tijdens zijn Israël-reis naar het festivalterrein geweest „waar duizend mensen op beestachtige wijze vermoord zijn” (bij een Hamas-aanval op 7 oktober 2023). Aan het in de steek gelaten zijn, voegde hij nog toe: „Het woord genocide wordt heel makkelijk gebruikt. Het is ook heel erg in Gaza. Maar de afgelopen jaren zijn er miljarden steun, ook uit Iran, niet gebruikt om mensen in de Gaza-strook te helpen, maar om tunnels te bouwen. Enorme tunnels, dat zijn niet tunneltjes, maar hele bouwwerken. Dan denk ik: had tóen je mond opengetrokken. Dat iedereen wist dat het dansen op de vulkaan was.”

Hij vervolgt: „Het is ingewikkeld. Ik ben het ermee eens dat het in Gaza te ver gaat, maar ik heb in Israël dus gemerkt dat mensen zich in de steek gelaten voelen.” Albert Verlinde komt nog één keer terug op die „duizend op beestachtige wijze opgejaagde en vermoorde festivalgangers”. „Daar heeft niemand het meer over. Het is bijna een vergeten moord geworden.”

Vorige Volgende

Reacties