Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Akkoord over miljarden voor defensie, maar waar kunnen we dat van betalen?

Het demissionaire kabinet is akkoord met een nieuwe uitgavennorm voor defensie: 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar waar gaan we die NAVO-norm van betalen? Telegraaf-verslaggever Martin Visser vertelde in Nieuws van de Dag gisteravond wat er op dat gebied mogelijk is.

Ook de Tweede Kamer is het vrijwel eens over de verhoging van de NAVO-norm naar 5 procent. Dat bleek gisteren tijdens een debat. Over hoe het voor defensie allemaal betaald moet worden, daar verschillen de partijen wel over. En sterk ook. Zo wil de PVV er geld voor lenen en willen VVD en GroenLinks-PvdA eerst naar de overheidsuitgaven kijken. Laatstgenoemde partij vindt dat zorg, onderwijs en sociale zekerheid daarbij gespaard moeten worden. PVV is het daarmee eens.

19 miljard per jaar voor defensie

De uitgaven aan defensie zullen bij een akkoord op de NAVO-top van eind juni tientallen miljarden zijn. Er zal dus ook bezuinigd moeten worden op andere gebieden, klonk het gisteravond in Nieuws van Dag (SBS6). Presentator Thomas van Groningen noemt de overheidsuitgaven, zoals je in de video hierboven kunt zien, met een knipoog „het favoriete onderwerp van de Nederlanders”.

Martin Visser van de Financiële Telegraaf: „Als dit omgerekend wordt in hogere belastingen, wordt het wél het favoriete onderwerp van heel veel mensen.” Visser denkt niet dat de politieke partijen in ons land op weg naar de Tweede Kamer-verkiezingen heel eerlijk gaan vertellen waarop zij voor defensie gaan bezuinigen. „Maar politieke partijen die hun programma’s laten doorrekenen, die zullen wel moeten. Je zult je over de 19 miljard euro, want daar gaat het hier om, toch moeten verantwoorden.”

Dan laat je de volgende generatie betalen.

Staatsschuld en ontwikkelingssamenwerking

Visser geeft aan dat het verhogen van de staatsschuld, zoals hierboven bij PVV al geopperd, een mogelijkheid voor extra miljarden voor defensie is. „Dan laat je de volgende generatie betalen, maar het kan een keuze zijn. Belastingen verhogen, een solidariteitsbijdrage van bedrijven en hele rijke mensen. De VVD kijkt meteen naar ontwikkelingssamenwerking, een potje van 3,5 miljard.”

Visser ziet dat de defensie-uitgaven topprioriteit voor de komende jaren is en dat je daar niet aan ontkomt. „Als het maar helder is en je weet wie het betaalt.”

Reacties