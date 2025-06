Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Acht weken zomervakantie Tweede Kamer: ‘Ik weet wel waarom ze het druk hebben’

De Tweede Kamer gaat acht weken lang op zomervakantie. Met een gevallen kabinet en alles wat er aan de hand is in de wereld, stoort het reces opiniemaker Annemarie van Gaal mateloos. Zij liet dat gisteravond duidelijk merken in Nieuws van de Dag.

„Annemarie van Gaal luidt de noodklok”, kondigt Nieuws van de Dag-presentator Thomas van Groningen het onderwerp aan. „Het land staat in brand en de Tweede Kamer gaat binnenkort acht weken met vakantie. Alles bij elkaar genomen zijn onze volksvertegenwoordigers, schrik niet, per jaar twintig weken vrij.”

Tweede Kamer-werk in 32 weken gepropt

Annemarie van Gaal stelde onlangs in De Telegraaf dat de helft van de ambtenaren in politiek Den Haag wel weg kan. Nu is zij, zoals je in de video hierboven kunt zien, ‘goed’ klaar met al die vakanties voor de leden van de Tweede Kamer. „Als ze straks terugkeren in september, dan zijn ze weer vier weken in de Kamer en dan hebben ze 3,5 week campagnereces.” Van Gaal heeft het dan uiteraard over de weken richting de Tweede Kamer-verkiezingen.

Thomas van Groningen zegt, al dan niet gemeend: „Maar het is een héle drukke baan, Kamerlid hè? We hebben ook veel burn-outs in de Tweede Kamer.” Annemarie van Gaal weet wel waarom dat die baan druk is: „Omdat ze al hun werk in 32 weken moeten doen. Dan zou ik het ook druk hebben.”

Winkel gaat ook niet acht weken dicht

Wat Van Gaal betreft kijkt de overheid eens naar het bedrijfsleven. Een bedrijf of een winkel gaat tenslotte ook niet acht weken dicht en al het personeel massaal op vakantie. „De politiek is anders dan business, dat weet ik”, voegt de opiniemaker nog toe. „Maar de wereld staat in brand.”

