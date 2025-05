Geniet maar van 5 mei, want zó lang duurt het voordat je weer vrij bent op Bevrijdingsdag

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geniet maar van 5 mei, want z贸 lang duurt het voordat je weer vrij bent op Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag valt elk jaar op 5 mei, ongeacht welke dag dit is. Dit jaar hebben we geluk en kunnen we weer genieten van een extra lang weekend. Maar wist je dat het nog heel lang duurt voordat dit weer het geval is? Metro legt hier uit hoelang je nog moet wachten.

Op Bevrijdingsdag vieren we de bevrijding van Nederland in 1945 (Tweede Wereldoorlog) en de bevrijding van Nederlands-Indi毛/Indonesi毛. Het is een nationale feestdag waarbij we ook stilstaan bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. De overheid heeft voor deze datum gekozen omdat 5 mei de dag was dat de oorlog in Nederland voorbij was.

Hoelang duurt het voordat we weer vrij zijn?

Hoewel 5 mei een offici毛le feestdag is, betekent dit niet dat iedereen met Bevrijdingsdag vrij is. Dit hangt namelijk helemaal af van je cao. Die gebruikt de offici毛le feestdagen als richtlijn, maar het is geen garantie. Wie bijvoorbeeld voor de rijksoverheid werkt, is 5 mei wel elk jaar vrij, net als op alle andere offici毛le feestdagen.

馃啌 Meer vrij op 5 mei Meer Nederlandse werknemers hebben tegenwoordig vrij op Bevrijdingsdag. Vorig jaar was het 34 procent van de werkenden, schreef minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) onlangs in een Kamerbrief. In 2022 lag het percentage nog op 27 procent.

Veel werknemers hebben echter in hun cao staan dat ze eens in de vijf jaar vrij zijn op 5 mei (jaren die eindigen op een 0 en een 5, zoals dit jaar). Helaas hebben we daar de komende twintig jaar helemaal niks aan, want pas in 2045 valt Bevrijdingsdag weer op een doordeweekse dag. In 2030, 2035 en 2040 valt 5 mei in het weekend.

Let op: op deze datum vervallen je vakantiedagen uit 2024聽

Waarom niet elk jaar vrij met Bevrijdingsdag?

Veel mensen pleiten er overigens wel voor om Bevrijdingsdag in te voeren als een jaarlijkse vrije dag en niet alleen om de vijf jaar. Maar hier zijn veel werkgevers het niet mee eens. In de periode van Bevrijdingsdag zijn er namelijk al veel andere dagen die voor een vrije dag in aanmerking komen, denk bijvoorbeeld aan Pasen, Pinksteren en daartussenin ook nog Hemelvaartsdag en natuurlijk Koningsdag.

Volgens werkgeversorganisatie AWVN 鈥榳ordt het een beetje veel鈥 als Bevrijdingsdag dan ook nog jaarlijks een vrije dag wordt. Toch gloort er hoop aan de horizon, want de Tweede Kamer heeft in december nog aan het ministerie van Sociale zaken gevraagd om in kaart te brengen hoe van Bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag gemaakt kan worden. Het antwoord hierop zullen we moeten afwachten.

