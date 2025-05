Deel dit artikel: Share App Mail Pin

WW-uitkering wordt ingekort: ‘Voorstel dupeert 65.000 langdurig werklozen’

Het voorstel in de Voorjaarsnota om de WW-uitkering met zes maanden te verkorten, heeft geleid tot kritiek vanuit vakbond CNV. Deze maatregel dupeert werklozen ernstig, waarschuwt de vakbond. Een hevige inkomensval en zelfs het mogelijke verlies van een koopwoning zijn het gevolg, met name voor oudere werklozen.

Onlangs werd de Voorjaarsnota gepresenteerd. Deze nota geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Rijk, inclusief afwijkingen ten opzichte van de Miljoenennota (de oorspronkelijke begroting).

In de Voorjaarsnota staat het voorstel om de WW-uitkering met zes maanden te verkorten: van maximaal 24 naar 18 maanden. Vakbonden zijn verontwaardigd: „Dit voorstel dupeert 65.000 langdurig werklozen”, waarschuwt vakbond CNV. „Deze groep maakt een inkomensval van gemiddeld 8500 euro per jaar of raakt hun inkomen volledig kwijt.”

CNV: verkorte WW dupeert langdurige werklozen

CNV liet een economische analyse maken waaruit deze cijfers naar voren kwamen. De vakbond roept het kabinet op om deze WW-bezuiniging van tafel te halen. „65.000 langdurig werklozen worden nog sneller financieel klemgezet”, aldus CNV in een schriftelijk statement.

Ook mensen met een WIA-uitkering worden ‘stevig gedupeerd’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij noemt de maatregel ‘een financiële aderlating voor tienduizenden langdurige werklozen, zelfs in deze tijden van hoogconjunctuur.’

Na WW volgt bijstand

De WW-uitkering wordt met zes maanden verkort. Na WW volgt de bijstand en verliezen mensen een aanzienlijk deel van hun inkomen. Hoe hoog de WW-uitkering is, is afhankelijk van diverse factoren, maar in de regel is het 75 procent van het laatstverdiende maandloon.

CNV berekende dat de gemiddelde WW-uitkering 24.000 euro per jaar bedraagt. Een bijstandsuitkering is voor een alleenstaande 15.500 euro. Dit komt neer op een inkomensval van 8500 euro per jaar. Bij een hoger inkomen, bijvoorbeeld 42.000 euro, is dit nog veel meer. In dat geval gaan mensen er 15.000 euro op achteruit.

Koopwoning

Langdurige werklozen met een koopwoning komen ook in de problemen. Dit hangt samen met de bijstand, want wie een overwaarde op zijn huis heeft van bijna 64.000 euro heeft niet langer recht op bijstand. Veel 55-plussers bezitten een huis met overwaarde, gelet op de huidige woningmarkt. Het is niet eenvoudig om je huis te verkopen en een nieuwe hypotheek te nemen: de meeste hypotheekverstrekkers willen dat iemand in loondienst is.

Ook Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de universiteit van Tilburg, vindt het plan om de werkloosheidsuitkering met een half jaar in te korten te drastisch. Dat zegt hij tegen EenVandaag. Hij legt uit dat 18 maanden relatief kort is, vergeleken met andere landen. Zo krijgen de werkloze 55-plussers in Frankrijk een uitkering tot 36 maanden. In Duitsland kunnen mensen van 58 jaar of ouder rekenen op een uitkering tot 24 maanden, afhankelijk van hun arbeidsverleden. In België bestaat geen maximale duur.

Nederland is uitzondering

De hoogleraar legt uit dat Nederland een uitzonderlijke maatregel kent om werkgevers te verplichten het loon door te betalen bij ziekte, twee jaar lang. Nergens ter wereld kennen werkgevers zo’n zware verplichting. In andere landen kunnen zieke werknemers ‘Krankengeld’ van de staat ontvangen.

Deze maatregel leidt tot risicoselectie: werkgevers zijn minder geneigd om mensen met hoog risico op verzuim in dienst te nemen. Zo worden de kansen van ouderen beperkt. De hoogleraar pleit voor aanpassing van het systeem, via kortere loondoorbetalingstermijnen en verzekeringssystemen. Daardoor zijn werkgevers minder terughoudend om oudere mensen in dienst te nemen. Ook zou de overheid meer op preventie moeten inzetten.

