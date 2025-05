Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Binnenkort mag je wonen in je vakantiehuisje: dit zijn andere alternatieve woon-opties

De woningnood is nog steeds groot, en een echte oplossing is nog niet in zicht. Sommige mensen zoeken daarom hun toevlucht tot wonen in een recreatiewoning, wat officieel niet is toegestaan. Minister Mona Keijzer ziet dit echter als een mogelijke oplossing, omdat er volgens haar al zo’n 60.000 mensen in zulke woningen zijn ingeschreven.

Een koophuis of huurwoning is meestal de eerste woonvorm waar je aan denkt. Door het woningtekort moet je soms creatief zijn. Maar wat zijn eigenlijk de regels over in wat voor ‘woningen’ je wel en niet mag wonen?

Al in bezit van een huisje

Het plan van Keijzer houdt niet in dat je nu een recreatiewoning kunt kopen om erin te wonen, de legalisering geldt alleen voor mensen die vóór 16 mei 2024 in een vakantiehuisje woonden en dit kunnen bewijzen. De woningen moeten aan veiligheids- en gezondheidseisen voldoen. Hotels, motels en pensions vallen hier niet onder. Over acht jaar wordt beoordeeld of de regeling nog nodig is, daarna beslissen gemeenten zelf weer over wonen op vakantieparken.

Naast een permanent huis, appartement of flat zijn er ook minder bekende plekken waar je officieel mag wonen. Zo is een vakantiehuisje op dit moment nog niet toegestaan, maar er zijn wel andere opties.

Op het erf van een boerderij

Echt buiten wonen, omringd door uitgestrekte velden en met je eigen moestuin: klinkt misschien niet zo verkeerd. Steeds meer mensen ontdekken samenwonen op het erf, oftewel ‘erfdelen‘. In de praktijk kan erfdelen er op verschillende manieren uitzien. Soms run je samen een boerderij en woon je met meerdere gezinnen in één huis, maar het kan ook in de vorm van het delen van alleen de oprit van een oude boerderij, of het verbouwen van een schuur. Op het erf van een grote, oude boerderij, kunnen namelijk in principe veel mensen wonen.

Erfdelen biedt ook een oplossing voor boeren die willen stoppen, zodat hun erf niet leeg komt te staan. Zo voorkomt het ook dat verlaten gebouwen worden misbruikt. Het delen van erven draagt tot op zekere hoogte bij aan het oplossen van het woningtekort, en kan ook een nieuwe, gezellige manier zijn van wonen.

Woonboot

Het klinkt vaak romantisch, maar het kan ook best praktisch zijn. Heb je weinig behoefte aan veel ruimte, maar wel aan vrijheid en privacy, dan kan het een goede vervanging zijn van een appartement. Ook kan wonen op een (moderne) woonboot lagere woonlasten met zich meebrengen, zo kunnen de kosten voor onderhoud en energie lager uitvallen.

Legaal permanent wonen op een boot mag alleen op een officiële ligplaats die door de gemeente is aangewezen en de bestemming ‘wonen’ heeft. Veel jachthavens zijn alleen bestemd voor recreatie, dus permanent wonen is daar niet toegestaan. Maar wat voor boot je kiest, is helemaal aan jezelf.

Containerwoning

Een containerwoning is precies wat het woord zegt: het is een huis gemaakt van één of meerdere gestapelde zeecontainers. Ooit vooral gebruikt als vakantiewoning of architectuurproject, worden ze nu steeds vaker ingezet als volwaardige, aanpasbare woningen voor permanente bewoning.

Containerwoningen zijn vaak zo’n 12 meter lang en 2,5 meter breed, wat neerkomt op ongeveer 30 vierkante meter – vergelijkbaar met een tiny house. Maar wie meer ruimte wil, kan meerdere containers stapelen en combineren tot een groter huis. Het grote voordeel? Ze zijn makkelijk te verplaatsen, wat verhuizen een stuk eenvoudiger maakt.

Je kunt een kant-en-klare containerwoning kopen of er zelf een laten bouwen. Wel is een vergunning van de gemeente nodig. Net als bij een gewone woning regel je de financiering via een hypotheek of met eigen geld. Een containerwoning kopen, huren of laten bouwen is over het algemeen ook nog eens goedkoper dan een regulier huis.

Wonen in een camper

Wonen in een camper: voor sommigen is het een droom, voor anderen het tegenovergestelde. In Nederland is wonen in een camper toegestaan. Met een huis op wielen lijk je veel vrijheid te hebben, alleen mag je in Nederland met je camper niet zomaar overal gaan staan. Je bent gebonden aan campings, camperplaatsen of privéterrein van mensen die je willen ontvangen, ook moet je een woon- of briefadres hebben.

Steeds meer studenten ontdekken de camper als creatieve oplossing voor het woontekort. Hoewel de ruimte beperkt is, zijn er volop manieren om het comfortabeler en huiselijker te maken. Denk aan het toevoegen van een daktent voor extra slaapruimte, of het installeren van een airco of standkachel voor meer comfort.

Transformatiewoning

Oude scholen, kantoren, kerken of fabriekspanden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren kunnen als sfeervol huis dienen; dat beginnen steeds meer mensen in te zien. In plaats van leegstand worden deze gebouwen steeds vaker tijdelijk of permanent omgebouwd tot woonruimte. Dit heet ook wel ’transformatiewonen’.

Het ombouwen van leegstaande gebouwen zoals kantoren of scholen tot woningen is praktisch: het draagt niet alleen bij aan het oplossen van het woningtekort, maar voorkomt ook leegstand. Jaarlijks levert dit zo’n 10.000 nieuwe woningen op. De overheid, de vastgoedsector en kennisinstellingen werken om die reden steeds intensiever samen om meer en sneller te transformeren.

Grote kans dus dat deze woningen steeds meer beschikbaar worden, want vanaf 3 februari 2025 kunnen gemeenten weer geld krijgen om sneller flexwoningen en omgebouwde panden tot woningen te realiseren. Per woning kunnen gemeenten 14.000 euro krijgen, met in totaal ruim 77 miljoen beschikbaar.

