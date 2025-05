Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wilders wil mensen met dubbele nationaliteit kunnen uitzetten, dreigt met kabinetsval als er geen asielstop komt

PVV-leider Geert Wilders wil mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap kunnen ontnemen na een gewelds- of zedenmisdrijf. Daarna moeten die mensen worden uitgezet, zei Wilders tijdens een persconferentie.

Om dit mogelijk te maken moet Nederland uit het Europees verdrag over nationaliteit stappen. Volgens de PVV-fractievoorzitter is dit „op korte termijn” te realiseren, „dat hebben we uitgezocht”. Hij wil een „zerotolerancebeleid”.

Mensen uit meerdere landen, zoals Marokko, Iran en Griekenland, kunnen geen afstand doen van hun nationaliteit. Mensen met Marokkaanse ouders krijgen daarnaast automatisch de Marokkaanse nationaliteit, ook als ze in Nederland zijn geboren en daar hun hele leven wonen. Datzelfde geldt voor Grieken.

Wilders stelde voor zowel asielzoekers als mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning dezelfde maatregel voor. „Wij willen het ‘one strike you’re out’-principe voor criminele vreemdelingen hanteren.”

Dreigt met kabinetsval

Ook wil de PVV dat er binnen een paar weken een asielstop wordt ingevoerd. Wilders dreigt met de val van het kabinet als dat niet gebeurt. Tijdens de coalitieonderhandelingen liet Wilders zijn wens om een asielstop in te voeren nog los. In het hoofdlijnenakkoord met VVD, NSC en BBB werd overeenstemming bereikt over wat „het strengste asielbeleid ooit” werd genoemd. Die afspraken wil hij nu openbreken.

„Mijn partij heeft zich het afgelopen jaar heel redelijk en heel geduldig getoond”, aldus Wilders. Hij noemde onder meer de inzet van noodrecht om asielregels buiten werking te stellen, die niet doorging. „Ons geduld is nu op.”

Daarna voegde hij toe „dat hij nergens mee dreigt. Het is geen dictaat, maar het is ook niet vrijblijvend. Wij buigen voor niemand meer, vanaf vandaag gaan de handschoenen uit. We praten met iedereen, maar we buigen niet meer”, aldus Wilders.

ANP

Vorige Volgende

Reacties