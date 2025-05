Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom je niet op eigen initiatief moet zoeken naar vermiste personen

Je hoort over een vermissing en bent er zo door geraakt, dat je mee wilt zoeken. Dat kan en wordt gewaardeerd, maar volgens de politie is het niet verstandig om dat op eigen initiatief te doen. Waarom is dat eigenlijk?

De afgelopen dagen is met man en macht gezocht naar de vermiste Jeffrey en Emma, van wie inmiddels de lichamen zijn ontdekt. De politie merkte dat burgers graag wilden helpen zoeken naar de vermiste kinderen. Sinds maandagmiddag stond er een punt van Coördinatie Platform Vermissing (CPV) in Oldambt. Het burgerinitiatief, dat eerder onder meer een zoektocht naar de vermiste Yoran organiseerde, werkte samen met de politie en stemde af met het Veteranen Search Team.

Honderden mensen hebben meegeholpen met zoeken. Onder hen ook veel inwoners van de omliggende dorpen. „Dat waarderen we zeer”, zei de politie. Vrijwilligers vertelden aan persbureau ANP het prettig te vinden om iets te doen. „De aanleiding is heel droevig, maar het geeft wel een gemeenschapsgevoel.”

Vanaf het CPV kregen ze een blauwe prikker mee, een geel hesje aan en een bepaald gebied aangewezen om te voet, met de fiets of vanuit de auto te zoeken.

Niet op eigen initiatief zoeken naar vermiste personen

De politie benadrukte meermaals dat het niet verstandig is om op eigen initiatief te gaan zoeken. Daar zijn meerdere oorzaken voor. Door gecoördineerd te zoeken, wordt voorkomen dat er gebieden of plekken worden overgeslagen.

Ook is de veiligheid een belangrijk punt. „We willen voorkomen dat mensen ongecoördineerd het gebied ingaan en willen dat het zoeken veilig gebeurt”, zei een woordvoerder van CPV hierover.

Vrijwilligers die zich bij CPV aansluiten, krijgen de instructie nergens aan te zitten als ze sporen vinden, zodat ze geen bewijs vernietigen. Dit is een van de risico’s als burgers zelf op pad gaan: dat sporen worden vernield.

Burger vond jas in zaak Anne Faber

CPV ontstond nadat er in april 2016 een oproep op Facebook verscheen om mee te zoeken naar een vermiste jongen uit Urk. Er kwamen vijfhonderd vrijwilligers op de been om te helpen en binnen een paar uur werd Urk uitgekamd. „Deze zoekactie deed ons beseffen wat het betekent om een zoekactie in goede banen te leiden en te coördineren”, zegt CPV op hun website.

De politie was lang niet happig op de samenwerking met burgers, maar daar kwam verandering in na de vermissing van Anne Faber in 2017. In deze zaak vond een burger een jas met sporen. Die vondst bleek een doorbraak en leidde de politie naar dader Michael P. Hierna gaf de politie aan vaker samen te willen werken met burgers bij vermissingen.

Vorige Volgende

Reacties