Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom BuurtBankjesDag zo belangrijk is: ‘Het heeft mij echt gered, anders zat ik hier niet meer’

Zondag vindt de landelijke BuurtBankjesDag weer plaats. Een dag die in het leven is geroepen om de band tussen buren te versterken én eenzaamheid tegen te gaan. Iemand die zelf heel veel aan haar BuurtBankje heeft gehad, is Gina (63). Zij geniet nog elke dag van alle sociale contacten die het bankje haar heeft opgeleverd en spoort mensen dan ook aan om mee te doen.

BuurtBankje is ooit in het leven geroepen door Stichting de Buurt en het concept is eigenlijk heel simpel: je zet een bankje voor je deur, meldt deze aan en vervolgens nodig je wat buren uit. Het is de bedoeling dat je een ontmoetingsplek creëert waar mensen uit de buurt kunnen samenkomen als ze daar behoefte aan hebben.

Duizenden ontmoetingen

BuurtBankje begon ooit met één bankje, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Er is een BuurtBankjesdag in het leven geroepen en tijdens eerdere edities hiervan hebben al duizenden mensen elkaar ontmoet op meer dan 2.700 bankjes in heel Nederland. Ruim de helft van die 329.500 ontmoetingen was met iemand buiten de eigen bubbel, mensen die ze anders nooit hadden gesproken. Ook zegt twee op de vijf deelnemers dat ze sindsdien beter contact hebben met de buren.

Kleine sociale ontmoetingen zijn belangrijker dan je denkt en dat komt hierdoor

‘BuurtBankje heeft mij weer hoop gegeven’

Iemand die veel sociale contacten heeft overgehouden aan haar BuurtBankje, is Gina. Na een pittige periode in haar leven had ze behoefte aan wat meer sociale contacten én wilde ze graag iets kunnen betekenen voor de mensen uit haar buurt. Voor haar is het bankje een laagdrempelige manier om met mensen in contact te komen. „Ik ben door een diep dal gegaan. Ik heb twee scheidingen meegemaakt, ben verslaafd geraakt aan alcohol en medicijnen en verloor mijn baan. Op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat ik niet meer wilde leven. BuurtBankje heeft mij weer hoop gegeven.”

Gezellig praatje maken

Mensen uit de buurt weten haar bankje te vinden en komen regelmatig even langs. „Dan zitten we met wat mensen buiten en dan komt er iemand langs met wie we een praatje maken en gezellig een bakje koffie drinken.” Het contrast met haar ‘oude’ leven is groot. „Ik ben eindelijk weer onder de mensen, want ik zat eigenlijk altijd binnen en ik ging nergens naartoe. Alleen om boodschappen te doen ging ik naar buiten. Als ik nu naar de winkel ga, dan kom ik daar allemaal mensen tegen die mij kennen en met wie ik een praatje kan maken.”

Er waren weleens kinderen die geen eten hadden en naar mij toe kwamen, omdat ik zo’n bankje heb.

Sociale controle

Volgens haar is het buurtbankje een vorm van sociale controle. „Het is ook om mensen te helpen en dat is echt hard nodig”, zo legt Gina uit. „Je ziet wat beter hoe het met mensen gaat. In coronatijd had ik mijn bankje bijvoorbeeld ook al en dan waren er weleens kinderen die geen eten hadden en naar mij toe kwamen, omdat ik zo’n bankje heb. En dan help ik ze ook. Of dan komt iemand naar mij toe omdat hun kind vanwege epilepsie niet naar school kan fietsen en dan regel ik een taxi.” Gina kan het belang van zo’n BuurtBankje dan ook niet genoeg benadrukken. „Het heeft mij echt gered, anders zat ik hier niet meer.”

Lijkt het jou ook wel wat om zo’n BuurtBankje te maken? Of zou jij graag wat meer informatie (over zondag 18 mei) willen hebben? Klik dan hier.

Eerder schreven we ook al deze stukken over eenzaamheid:

Vorige Volgende

Reacties