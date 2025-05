Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op deze leeftijd krijgen vrouwen gemiddeld hun eerste kind

Vrouwen zijn steeds ouder wanneer ze voor het eerst een kind op de wereld zetten. De gemiddelde leeftijd van vrouwen die vorig jaar voor de eerste keer moeder werden, was 30,4 jaar.

Dat is het hoogste niveau in de gegevens van het CBS, die teruggaan tot 1950. Gisteren schreef Metro nog dat steeds meer vrouwen hun eicellen laten invriezen, om het krijgen van kinderen uit te stellen en eventueel op latere leeftijd nog kinderen te kunnen krijgen.

Leeftijd om kind te krijgen opgeschoven

In totaal telt Nederland bijna 5 miljoen moeders. Volgens het CBS is het totale aantal moeders al jaren stabiel. Vier op de vijf vrouwen krijgen uiteindelijk een kind. Maar mensen stichten wel later een gezin. „De leeftijd waarop vrouwen aan kinderen beginnen is opgeschoven”, zegt het statistiekbureau.

In de jaren 50 waren vrouwen gemiddeld 26 jaar oud toen ze voor het eerst moeder werden. Dat daalde tot 24 jaar in het begin van de jaren 70. Sindsdien loopt de gemiddelde leeftijd op. In 2019 werd de grens van 30 jaar gepasseerd. In 2023 waren nieuwe moeders gemiddeld 30,3 jaar. Het aantal twintigers dat voor het eerst een kind krijgt, daalt. Tegelijk krijgen meer vrouwen van 35 tot 40 jaar en van 40 tot 45 jaar een eerste kind. Eerder schreef Metro dat er nog nooit zo weinig tienermoeders waren.

Vaders zijn bij de geboorte van het eerste kind gemiddeld ongeveer 2,5 jaar ouder dan moeders.

Boven Europees gemiddelde

Het Nederlandse cijfer is boven het Europese gemiddelde. In Italië waren vrouwen met 31,8 jaar het oudst, maar ook in Ierland, Spanje, Luxemburg en Griekenland waren nieuwe moeders in 2023 gemiddeld ouder dan in Nederland.

In 2024 werden 77.000 vrouwen voor het eerst moeder. Er werden in totaal 166 duizend kinderen geboren. Beide cijfers waren iets hoger dan in 2023. De stijging komt mede doordat er in 2024 meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) waren dan in 2023. Het vruchtbaarheidscijfer (gemiddeld kindertal per vrouw) is gelijk gebleven: 1,43 kind per vrouw. Het totaal vruchtbaarheidscijfer daalt sinds 2010. Alleen in 2021 was er een kleine piek.

Reacties