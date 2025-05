Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer vrouwen laten eicellen invriezen, wat kost dat eigenlijk?

Meer dan 3400 Nederlandse vrouwen hebben de afgelopen jaren gekozen voor zogeheten ‘social freezing‘, oftewel: het invriezen van hun eicellen. Dat meldt omroep WNL. Maar wat kost dat eigenlijk?

WNL deed onderzoek langs de dertien Nederlandse fertiliteitslocaties die deze procedure uitvoeren. Er liggen in totaal 40.000 eitjes ingevroren in Nederland.

De omroep stelde de vragen voor Welmoed & de Bevroren Eitjes. In deze documentaire onderzoekt journalist Welmoed Sijtsma waarom steeds meer vrouwen voor social freezing kiezen.

Wat is social freezing?

Social freezing is een niet-noodzakelijke medische ingreep waarbij eicellen worden ingevroren. De hoeveelheid en de kwaliteit van eicellen bij het ouder nemen af bij het ouder worden. Door eicellen in te vriezen, is er minder druk om de verminderde vruchtbaarheid de baas te zijn. Eén op de zes koppels ervaart vruchtbaarheidsproblemen.

Vrouwen doen dit om het krijgen van kinderen uit te stellen, omdat ze bijvoorbeeld geen stabiele relatie hebben of er simpelweg nog niet aan toe zijn. Het invriezen van eicellen kan ook een optie zijn voor vrouwen die een medische behandeling moeten ondergaan die hun vruchtbaarheid mogelijk aantast, zoals chemo of bestraling. Maar dat noemt men doorgaans geen social freezing.

Stijging cijfers social freezing

Bijna alle klinieken melden een stijging in het aantal vrouwen dat kiest voor ‘social freezing‘. Het gaat in Amsterdam UMC en Maastricht UMC volgens artsen zelfs om een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren, bij NIJ Clinics 43 procent. In het Isala Zwolle helpen artsen sinds 2023 tientallen vrouwen. In de periode 2020-2022 ging het nog om enkele vrouwen; in het Erasmus MC is het aantal stabiel: 50-60 vrouwen per jaar.

Metro schreef eerder over Titia Hoogendoorn, die bij Op1 vertelde over social freezing. Zij noemt het een ‘bevrijding’. Voor haar haalde de mogelijkheid om haar eicellen in te vriezen, de druk van haar kersverse relatie. Gynaecoloog en hoogleraar Annemiek Nap waarschuwde in de talkshow wel: stel je kinderwens niet onnodig uit. „Als je zeker weet dat je kinderen wilt en je bent 34, ga dan niet die wereldreis maken, maar word zwanger.”

Wat kost het invriezen van eicellen eigenlijk?

Het invriezen van eicellen in Nederland kan variëren in kosten, afhankelijk van de kliniek en of er een medische noodzaak is. Het is in ieder geval niet goedkoop.

Per punctie kost de procedure tussen de 3500 en 4500 euro. Daar zit zowel de hormonale stimulatie, de punctie als het invriezen bij inbegrepen. Soms zijn meerdere behandelingen nodig om voldoende eicellen in te vriezen. Hierdoor kunnen de kosten hoger uitvallen. Daarnaast moet je de kliniek een jaarlijks bedrag betalen voor de opslag. Dit kost ongeveer 160 euro per jaar.

Hoe werkt het invriezen van eicellen? De behandeling begint met hormonale injecties die een vrouw zichzelf moet inspuiten, net als bij IVF. Zo wordt de groei van meerdere eicellen gestimuleerd. Als de eicellen groot genoeg zijn worden ze uit de eierstok gehaald door middel van een punctie. De eicellen worden ingevroren en opgeslagen in het laboratorium.

Weinig vrouwen nog teruggekomen

Het merendeel van de vrouwen is nog niet bij de kliniek teruggekomen om de eicellen op te halen. Bij TFP Leiderdorp kwam 5 procent terug, bij het UMC Utrecht gaat het (tot 2020) om 39 procent. Andere ziekenhuizen melden dat één tot enkele vrouwen zijn teruggekomen.

Uit recent gepubliceerd onderzoek van het academisch ziekenhuis in Maastricht blijkt dat gemiddeld een kwart (25,5 procent) van de vrouwen terugkomt om de eicellen te gebruiken. Zij kwamen gemiddeld na 3,5 jaar terug. Bij die vrouwen werd gemiddeld twee keer een terugplaatsing gedaan. Dat leidde bij bijna de helft tot een positieve zwangerschapstest. Bij 34,6 procent werd daadwerkelijk een baby geboren. In dit onderzoek werd zowel social freezing als invriezen om medische redenen meegenomen.

Een mogelijke verklaring voor het lage percentage is dat vrouwen eerst proberen om op een natuurlijke manier zwanger te worden of een regulier ivf-traject door te lopen en dus niet meteen naar hun eitjes grijpen. Die mogen ze tot hun 49e gebruiken. Daarna kunnen de eicellen vernietigd, gedoneerd of gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

