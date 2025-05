Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NS haalt eerste klas deels uit sprinters: meer plek in de trein

Staand reizen terwijl er genoeg lege stoelen in de trein zijn? Dat is binnenkort verleden tijd in veel sprinters. De NS gaat in totaal 190 treinen ombouwen zodat er meer zitplaatsen komen in de tweede klas. De eerste klas, die amper gebruikt wordt, levert een deel van de ruimte in.

De aanpassing is hard nodig, zegt de NS, want in de spits staan reizigers regelmatig opgepropt in de tweede klas. Tegelijkertijd blijven de rode stoelen in de eerste klas opvallend leeg. Sinds corona is het gebruik van die luxere coupés flink gedaald. Veel mensen reizen minder vaak en kiezen voor een goedkoper kaartje als ze dan wél gaan.

Supersnelle make-over

In totaal worden er 3580 tweede klas-stoelen toegevoegd. De intercity’s blijven buiten schot, want daar wordt de eerste klas nog wel voldoende benut.

De verbouwing van de sprinters gebeurt in recordtempo. Na de ochtendspits rijdt de trein naar een rangeerterrein, waar stoelhoezen worden verwisseld en stickers worden aangepast. Voor de avondspits is de trein alweer terug op het spoor met meer plek voor wie normaal moet staan.

Nieuwe indeling trein

Metro schreef eerder al dat treinreizen voor veel mensen steeds duurder wordt, en afgelopen april ging er een streep door plannen voor gratis openbaar vervoer. Het kabinet besloot toen om geen extra geld uit te trekken om het treinkaartje betaalbaar te houden. Reizigers blijven dus zitten met stijgende kosten én volle coupés. Dat de NS nu meer tweede klas-plekken creëert, past binnen die bredere discussie: hoe zorg je dat de trein aantrekkelijk en toegankelijk blijft?

Dat NS nu sleutelt aan de indeling van de trein is niet nieuw. Tot 1956 had je zelfs nog een derde klas in Nederland. Sindsdien zijn er al vaker schuiven gemaakt in het klassenstelsel. Tegenwoordig kiezen regionale vervoerders als Arriva er zelfs voor om helemaal geen eerste klas meer aan te bieden, zodat er meer mensen mee kunnen.

Geen definitief afscheid

De eerste klas in de trein verdwijnt voorlopig niet volledig, benadrukt NS. En ook reizigersorganisatie Rover wil niet dat die mogelijkheid verdwijnt. Sommige reizigers hebben juist behoefte aan rust, stilte of een zitplek met wat meer ruimte. Maar met overvolle treinen is het logisch dat de balans wat opschuift. De planning is dat alle sprinters in de zomer van 2026 zijn omgebouwd.

Reacties