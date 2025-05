Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM eist rijverbod, boete en nieuw rijexamen tegen Tom Waes

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een geldboete, een rijverbod van drie maanden, nieuwe rijexamens en een alcoholslot geëist tegen presentator Tom Waes. Waes moest deze ochtend in de rechtbank van Antwerpen verschijnen voor het verkeersongeval dat hij in november onder invloed van alcohol veroorzaakte.

De politierechter doet op 26 mei uitspraak in de zaak. Het OM vindt dat er „verzwarende omstandigheden” zijn gezien „talloze” eerdere feiten van onder meer te hard rijden. Waes is twintig jaar geleden al eens aangehouden met te veel drank op en voor te hard rijden.

De advocaat van Waes heeft gevraagd of het rijverbod met uitstel kan worden opgelegd. Die stelde dat Waes zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Ook zei de advocaat dat Waes geen drankprobleem heeft. Toen de rechter vroeg of Waes het slim vond om dronken achter het stuur te stappen, antwoordde de presentator: „Ik denk niet dat ik nog besefte wat ik deed.”

Waes verdacht van rijden onder invloed en rijden zonder gordel

De presentator botste in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 november op een pijlwagen bij de Kennedytunnel in Antwerpen. Hij zou onder meer onder invloed hebben gereden, geen gordel hebben gedragen en iemand lichamelijk letsel hebben toegebracht door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. De presentator liep bij het ongeluk een zware hoofdwond, gebroken ribben en een gebroken heup op.

