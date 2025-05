Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Terugblik op incidenten Bevrijdingsdag: ‘Goed opgepakt, maar we zijn naïef’

Bevrijdingsdag was voor heel veel Nederlanders een heerlijke vrije dag vol vrolijkheid en muziek. Er waren, bij de officiële gelegenheden, echter ook (protest)incidenten. Nieuws van de Dag blikte gisteravond terug met een veiligheidsexpert. Hoe kon dat gebeuren en leren ‘we’ ervan?

Het bevrijdingsfestival in Wageningen werd op Bevrijdingsdag verschillende keren verstoord. De organisatie noemt het protest „heel ongepast”.

Rookbom richting Dick Schoof

De toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans werd kort verstoord door een protest, later werd bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur ook een rookbom gegooid. Premier Dick Schoof en zijn ambtsgenoot Donald Tusk van Polen werden in veiligheid gebracht. Ook Schoof sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat demonstranten „Free Palestine” riepen.

Incidenten Bevrijdingsdag ‘goed opgepakt, maar’

In Nieuws van de Dag op SBS6 sprak expert persoonsbeveiliging Rico Briedjal over het feit dat iemand iets kan gooien op zo’n evenement als Bevrijdingsdag. Je ziet hem in de video hierboven, sprekend vanuit Spanje. Al was het nu maar een rookboom en al vind Briedjal dat de incidenten goed zijn opgepakt: „We hebben in Nederland geen budgetten om alles op een manier te beveiligen alsof het een NAVO-top is. Er worden risico-analyses gemaakt.” De beveiligingsexpert noemt ons land naïef.

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk schudt zijn hoofd in hetzelfde programma: „Hoe verknipt kun je zijn?”

