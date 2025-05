Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grootschalig stroomtekort dreigt ook in Nederland: zó kun je zelf snel op stroom besparen

In Spanje en Portugal brak onlangs grote paniek uit toen de landen werden getroffen door een grote stroomstoring. Miljoenen huishoudens zaten tijdelijk zonder stroom en dat lijkt misschien een ver van je bed show, maar volgens netbeheerder TenneT valt dat vies tegen. Ook in Nederland is de kans op grootschalige stroomtekorten erg groot, zo blijkt uit de nieuwste Monitor Leveringszekerheid.

Volgens TenneT is de Nederlandse stroomvoorziening tot 2030 nog voldoende op peil, maar dreigt er daarna een tekort. Zo wordt er in 2033 een tekort van gemiddeld 12,6 uur per jaar verwacht, wat ruim boven de norm van vier uur is. In 2035 gaat het zelfs om 9,2 uur per jaar. Als er geen extra maatregelen worden genomen, dan betekent dit dat veel huishoudens en bedrijven niet meer zeker zullen zijn van elektriciteit.

Wat moet je doen als in Nederland plotseling de stroom uitvalt? Hier handige tips

Redenen voor stroomtekort in Nederland

De reden voor het dreigende stroomtekort ligt onder andere bij een toenemende vraag naar elektriciteit door de toestroom van meer elektrische auto´s, warmtepompen en industriële vergroening. „De positieve ontwikkelingen van verduurzaming en elektrificatie maken het systeem complexer en kwetsbaarder”, zo legt Maarten Abbenhuis, hoofd operationale zaken van TenneT, aan De Telegraaf uit.

Daarnaast worden de traditionele centrales die draaien op kolen en gas juist afgebouwd, waardoor er nieuwe problemen ontstaan: zon en wind leveren nu eenmaal niet altijd wanneer dat nodig is. En hoewel er wel technieken zijn zoals zware batterijopslag, schieten zij ook in capaciteit nog tekort om een economische impact te maken.

Oplossingen

De beheerders van gascentrales hebben steeds minder draaiuren en de installaties dreigen niet rendabel te worden. TenneT stelt daarom voor om deze gascentrales te gaan betalen om beschikbaar te blijven, waarbij een deel met overheidsgeld uit de energiemarkt wordt gehouden. Ook is het belangrijk dat bedrijven en consumenten hun verbruik aanpassen aan het aanbod dat er op dat moment is.

Hoe kun je zelf op stroom besparen?

Maar hoe kun je in de praktijk nu zelf snel besparen op stroom? Metro zet een aantal tips voor je op een rij:

Was op een lagere temperatuur: hoe lager je wast, hoe minder stroom je nodig hebt. Was bijvoorbeeld op 30 graden en je zal zien dat je was net zo schoon wordt als wanneer je heter zou wassen. Let er wel op dat je vaatdoekjes, kleertjes of luiers van zieke kinderen altijd op 60 graden wast.

Hang je was te drogen: een droger zorgt ervoor dat je kleding razendsnel is gedroogd, maar helaas gebruikt het ook veel stroom. Probeer daarom wat vaker je kleding op een rek of aan een lijn te drogen te hangen.

Zet je vaatwasser altijd op de eco-stand: ook je vaatwasser is een echte energieslurper. Probeer daarom altijd voor het eco-programma te kiezen als je de vaatwasser aanzet.

Stel het aanzetten van je vaatwasser zoveel mogelijk: draai de vaatwasser alleen als deze volgeladen is en niet eerder.

Gebruik in plaats van een airco een ventilator: in de zomer is een beetje verkoeling wel fijn, maar grijp hiervoor niet naar de airco. Gebruik in plaats hiervan een ventilator, die gebruikt een stuk minder energie.

Doe je tweede koelkast weg: maar liefst 2 op de 5 huishoudens in Nederland heeft een tweede koelkast in de berging of schuur staan, terwijl zo’n tweede koelkast een echte energieslurper is. Doe hem de deur uit óf doe alleen de stekker er in als je hem nodig hebt (bijvoorbeeld voor een feestje).

