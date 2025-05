Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Strijken in het weekend loont ineens: dit levert je gratis stroom op

Zou jij meer stroom in het weekend gaan gebruiken als het gratis is? Volgens een onderzoek in opdracht van Budget Thuis zouden de meeste Nederlanders dat wél doen.

Het zou zelfs gaan om ruim acht op de tien Nederlanders die was zouden opsparen tot het weekend of alleen op zaterdag of zondag zouden stofzuigen of strijken.

Nederlanders zijn gewoontedieren

We zijn gewoontedieren blijkt uit het onderzoek, gedaan onder duizend meerderjarige Nederlanders. De meeste stroom wordt verbruikt tussen 17.00 en 23.00 uur. Niet zo handig, want juist dan is er weinig groene stroom beschikbaar. Toch gebruikt ruim de helft van de mensen hun apparaten op vaste tijden, zonder erbij na te denken.

Maar dat kan anders, zeggen acht op de tien Nederlanders. Zeker als ze daar financieel iets voor terugkrijgen. Zeven op de tien zeggen zelfs bereid te zijn hun energieverbruik aan te passen om het volle stroomnet te helpen ontlasten.

Gratis groene stroom in het weekend

Budget Thuis komt daarom vanaf juni met een actie: op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur krijgen klanten gratis groene stroom. De besparing kan flink oplopen. Wie in die uren de auto oplaadt, bespaart op jaarbasis zo’n 140 euro. De airco levert deze zomer zo’n 50 euro op en met de wasmachine en droger kun je nog eens 40 euro besparen.

Zelfs een paar euro per week is al genoeg motivatie voor de meeste mensen: zes op de tien past hun gedrag aan voor een besparing van 2,50 euro per week. En 70 procent vindt 50 euro op jaarbasis al een aantrekkelijke meevaller.

Wasmachine en droger grootste energieslurpers

De grootste energieslurpers zijn duidelijk: de wasmachine en droger. Driekwart van de ondervraagden zegt de was uit te stellen tot het weekend. En zes op de tien grijpen het aan om dingen te wassen die normaal blijven liggen, zoals dekbedden of gordijnen. Ook opladen gebeurt massaal: van telefoons tot fietsaccu’s en elektrische auto’s.

Voor vier op de tien is het weekend ineens hét moment om te strijken of stofzuigen, precies wanneer de stroom gratis is.

Overschot aan groene stroom

De reden achter de actie? Er is in het weekend vaak een overschot aan groene stroom, door zon en wind. Dat klinkt goed, maar zorgt ook voor overbelasting op het net. Soms worden windmolens zelfs stilgezet. Door klanten juist dan gratis stroom aan te bieden, wil Budget Thuis dat overschot nuttig inzetten.

Volgens CEO Annemarie Buitelaar is het een slimme én duurzame zet: „We maken energie betaalbaarder door klanten te belonen voor flexibel stroomverbruik. Goed voor je portemonnee én voor het milieu.”

