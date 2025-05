Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Meerdere slachtoffers’ bij steekincident in Hoofddorp

Bij een steekincident aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp (Noord-Holland) zijn meerdere slachtoffers gevallen. Onder hen is ook een politieagent. De steekpartij vond plaats rond 06.00 uur.

Op sociale media gaan meldingen rond van een of meer doden, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Ook kan hij nog niets zeggen over wat zich heeft afgespeeld. Op beelden is te zien dat de straat is afgezet en dat er verschillende politiewagens en zes ambulances staan. Ook een traumahelikopter is geland.

ANP

