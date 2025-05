Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Artsen luiden de noodklok: ‘Wacht tot 14 met een smartphone, social media pas vanaf 16’

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone in handen. Dat moet anders, vinden ruim 1400 artsen, wetenschappers en andere deskundigen.

In een stevige brandbrief aan het kabinet pleiten ze voor duidelijke leeftijdsgrenzen: pas vanaf 14 jaar een eigen telefoon en pas vanaf 16 op sociale media. Volgens hen is het hoog tijd voor een nieuwe kijk op wat normaal is.

Scrollen in de luiers

Het beeld is herkenbaar voor veel ouders: een kleuter die soepeltjes door YouTube swipet of een tienjarige die via Snapchat zijn klasgenoten op de hoogte houdt van elke beweging. Maar waar sommige mensen dit misschien inmiddels normaal of van deze tijd vinden, maken artsen zich serieuze zorgen. Want het schermgebruik van jonge kinderen heeft volgens hen flinke gevolgen. Van slaapproblemen tot slechtere fysieke conditie, en van bijziendheid tot mentale klachten zoals depressie.

Smartphonevrij opgroeien

De oproep komt voort uit het ouderinitiatief Smartphonevrij Opgroeien, dat al langer pleit voor een striktere omgang met telefoons en sociale media. Inmiddels hebben ouders van meer dan 30.000 kinderen zich daarbij aangesloten.

Nu krijgt het initiatief dus ook stevige steun uit de medische en wetenschappelijke hoek. Onder de ondertekenaars van de brief zijn jeugdartsen, psychologen en zelfs de voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Verslavende apps

De kern van hun zorg? Dat kinderen continu toegang hebben tot internet, met alle afleiding en risico’s van dien. Niet alleen worden ze blootgesteld aan onveilige content, ook verliezen ze kostbare tijd die eigenlijk nodig is voor hun ontwikkeling. Denk aan buitenspelen, slapen, of zich gewoon vervelen. Allemaal belangrijk voor een gezonde groei.

En dat terwijl apps steeds beter worden in het vasthouden van aandacht, waardoor ze ontzettend verslavend worden. „De aandacht van een kind is een verdienmodel geworden”, waarschuwen de briefschrijvers.

Leeftijdsgrens voor smartphone

Volgens de deskundigen leven we in een groeiende gezondheids- en welzijnscrisis als het gaat om schermgebruik. Ze vinden het dan ook tijd dat de overheid in actie komt. Want zolang het normaal blijft om een kind van tien een smartphone te geven, blijft het probleem bestaan.

Een leeftijdsgrens van 14 jaar bij het hebben van een smartphone, en 16 jaar bij het gebruiken van social media, zou volgens hen niet alleen duidelijkheid geven aan ouders, maar ook de druk wegnemen bij kinderen die nu vaak het gevoel hebben dat ze mee móéten doen.

Pauzeknop

Of de politiek gehoor geeft aan deze oproep, moet nog blijken. Maar dat de discussie leeft, is duidelijk. Steeds meer ouders en professionals vragen zich hardop af: willen we echt dat een generatie opgroeit met een scherm als beste vriend? Of wordt het tijd om op de pauzeknop te drukken?

Voorlopig is het advies van de deskundigen helder: laat kinderen eerst kind zijn, zonder constante notificaties in hun broekzak.

