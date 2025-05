Deel dit artikel: Share App Mail Pin

SGP blijft tegen vrouwen in politieke functies

Bij de SGP blijven vrouwen niet welkom in politieke of bestuurlijke functies. Een motie van de afdeling Vlissingen om het beginselreglement te wijzigen om dit mogelijk te maken werd zaterdag op de partijdag in Nieuwegein ruim verworpen. Voor het voorstel stemden 53 leden, tegen waren 299 leden.

Het hoofdbestuur had de motie ook ontraden. „Het bewaren van de eenheid binnen de partij ziet het hoofdbestuur als een zeer belangrijk Bijbels uitgangspunt”, was een reden om tegen de motie te zijn. Voor dit standpunt was „breed draagvlak” in de partijadviesraad.

‘Stemming achterhaald en discriminerend’

Stem op een Vrouw-directeur Devika Partiman had niet verwacht dat het voorstel het zou gaan halen, maar ze stond wel te kijken van de grote meerderheid. Vanuit dat oogpunt vindt zij het „niet zo’n verrassende uitslag”, omdat de beslissers veelal mannen zijn die zich strikt aan de regels houden. Dat is volgens haar het „grootste probleem”.

Een meerderheid van de SGP-leden vindt het „prima” om het reglement aan te passen en dat maakt de uitslag „jammer”. Partiman zou het “een goed idee” vinden als de mannen die het wel met de wijziging eens zijn zich publiekelijk zouden uitspreken, zodat er „zichtbare rolmodellen” zijn. Tegelijkertijd ziet zij dat dit lastig is, omdat mannen die zich uitspreken tegen de partijtop mogelijk hun eigen kansen binnen de partij schaden.

Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria noemt de uitkomst van de stemming niet alleen „achterhaald”, maar „ook in strijd met de eigen statuten van de partij, en bovendien discriminerend – in strijd met artikel 1 van de Grondwet.” Van een politieke partij mag je volgens Atria meer wijsheid verwachten. „Els Borst zei het al: ‘Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’.”

Kwestie speelt al jaren binnen de SGP

De netelige kwestie speelt al vele jaren binnen de meer dan honderdjarige SGP. De Hoge Raad oordeelde in 2010 dat de conservatief christelijke partij vrouwen niet langer mocht uitsluiten van haar kieslijsten. Drie jaar later paste de SGP het reglement aan waardoor vrouwen politiek actief mochten worden voor de partij. Maar in het beginselprogramma bleef staan dat vrouwen die zitting nemen in vertegenwoordigende of bestuurlijke politieke organen, handelen in strijd met hun roeping.

Eigen afweging

Er is een „spanningsveld” tussen het beginselprogramma en de juridische werkelijkheid, erkent ook het hoofdbestuur. Gemeentelijke en provinciale besturen moeten hierin hun eigen afweging maken. Dat heeft ertoe geleid dat op gemeentelijk niveau al wel enkele vrouwen politieke functies vervullen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was Lilian Janse in Vlissingen de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de partij. In 2020 werd Paula Schot benoemd tot eerste vrouwelijke SGP-wethouder in Nederland.

Volgens Partiman is het belangrijk dat vrouwen binnen de SGP moeten volhouden en elkaar moeten blijven op zoeken. ,,Er is geen magische formule, maar het gaat uiteindelijk echt wel veranderen.”

ANP

