Eerste SGP-vrouw Lilian Janse uit kritiek op stemmingssysteem: ‘Vertegenwoordigt niet de volledige partij’

Lilian Janse, fractievoorzitter van de SGP in Vlissingen, vindt dat het systeem voor de interne ledenstemming van de SGP niet representatief is. Dat zei ze in het radioprogramma WNL In de Kantine, nadat de SGP gisteren met ruime meerderheid tegen de motie stemde om vrouwen toe te laten op politieke en bestuurlijke posities. Janse, die als eerste vrouw actief werd voor de SGP in 2014, is groot voorstander van die motie.

Gisteren stemde de partij op de partijdag de motie met ruime meerderheid weg om vrouwen toe te laten tot politieke en bestuurlijke functies. Op de partijdag stemden 299 leden tegen het voorstel, 53 stemden voor. „Ik had al wel het vermoeden dat de motie niet werd aangenomen”, zegt Janse. Zelf was ze niet op de partijdag aanwezig. „Dat was een bewuste keuze om niet het beeld te doen laten ontstaan dat de motie voor Lilian Janse is, dat is absoluut niet het geval.”

Kritiek op stemmingssysteem SGP

Volgens haar is de uitslag toe te schrijven aan de verdeling van afgevaardigden die op de partijdag mogen meestemmen. „Hoe groter de afdeling, hoe meer afgevaardigden. Op de Biblebelt (het gebied dat in een brede strook van Zeeland naar Overijssel loopt, red.) is de SGP groot, daar zijn veel leden en daar komen ook de meeste afgevaardigden vandaan. De Biblebelt heeft daarom altijd de meerderheid van stemmen.” Zelf heeft ze kritiek op dat systeem. „Het is bijna een kiesmannensysteem. Ik vind dat de afvaardiging op de partijdag niet het volledige ledenaantal van de SGP vertegenwoordigt.”

Toch blijft ze strijdbaar en beschouwt ze de emancipatiestrijd niet als verloren. „Je verliest een stemming. Ik zit al elf jaar in de politiek, een keer een stemming verliezen is incasseren en opstaan. Ik doe niet anders in de politiek. We hebben als Vlissingen een steen in de vijver gegooid. Die strijdbaarheid zal ik nooit opgeven.”

Lilian Janse: ‘Niet A zeggen en B doen’

In 2010 oordeelde de Hoge Raad al dat vrouwen Nederland niet langer mocht toestaan dat de SGP vrouwen uitsloot van de kieslijsten. Daarop werd het regelement van de SGP aangepast waardoor vrouwen actief mochten worden voor de partij, maar in het beginselregelement bleef staan dat vrouwen die dergelijke functies uitoefenen in strijd handelen met hun roeping. Janse: „We vinden het belangrijk dat de beginselen overeenkomen met de statuten. Dat je niet A zegt en B doet. Dat is de reden dat we de motie hebben ingediend.”

