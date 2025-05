Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na rellen in Scheveningen en bekogelen politie: ‘Het was een krankzinnige nacht’

Het was een „krankzinnige nacht” in Scheveningen. Dat stelt voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond (NPB) op X. De ME moest gisteravond in actie komen toen honderden jongeren in de kustplaats met elkaar op de vuist gingen.

Groepen jongeren keerden zich in de badplaats ook tegen de politie. „Wat een geweld tegen politiemensen. Hoop dat iedereen veilig en heel thuis is gekomen”, schrijft Kooiman.

Glas en stenen gooien in Scheveningen

Volgens een politiewoordvoerster waren dreigementen via sociale media aanleiding tot de massale vechtpartij in Scheveningen. Er werd met glas en stenen gegooid. Een verslaggever van Omroep West vond het te gevaarlijk om verslag te doen en twee tramlijnen moesten van de politie omrijden. „Je zal er maar staan en deze waanzin weer in linie moeten zetten. Hulde dat ze er stonden, maar wat een opgave”, aldus Kooiman.

👇 'Hoop op arrestaties' Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) vindt dat relschoppers die gisteren in Scheveningen strafbaar handelden en op beeld zijn vastgelegd, alsnog moeten worden gearresteerd. Er werden gisteren geen relschoppers aangehouden. „Ik zou zeggen: lang leve de camera’s”, zei Coenradie in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

PVV-leider Geert Wilders sprak zich vanmorgen over de rellen in Scheveningen uit.



Ik zeg het al 25 jaar. Strafprocessen, fatwa’s, bedreigingen als gevolg. Maar het was, is en blijft de waarheid. De islam hoort niet bij Nederland.#Scheveningen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 2, 2025

Spoeddebat aangevraagd

Fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over de ongeregeldheden. „De daders moeten we snoeihard aanpakken. Oppakken en opsluiten”, vindt De Mos. „Ik wil ook gebiedsverboden, huisarresten en een avondklok voor dit tuig. Daders met een asielstatus moeten subiet het land uit. We moeten dit meteen in de kiem smoren, anders zal het op Scheveningen de hele zomer bal zijn.”

