Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een probleem wolf? Die mag doodgeschoten worden, vindt een meerderheid van de Nederlanders

Wat te doen met een wolf die een direct gevaar vormt voor mensen? Een zogeheten probleem wolf? Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat deze mag worden doodgeschoten, blijkt uit representatief onderzoek van Panel Inzicht in opdracht van de Stentor, de Gelderlander en het AD.

Het gaat om 54 procent van de Nederlanders die vinden dat een wolf mag worden doodgeschoten als die een directe bedreiging vormt voor mensen.

Aantal wolven in Nederland neemt toe

Het aantal wolven in Nederland neemt toe en dat wordt gezien als een probleem. Sinds 2015 is de wolf weer terug in Nederland. „In Duitsland, waar hij vandaan komt, is hij gewend geraakt aan de menselijke omgeving”, zei bioloog en wolvengedragsdeskundige Diederik van Liere eerder al tegen Metro. „Het Duitse beleid maakte dat de wolf onverschillig is geraakt voor de menselijke omgeving.”

Dat het dier onverschillig is geraakt voor de menselijke omgeving, betekent dat de kans er is dat je ooit oog in oog komt te staan met één. Metro schreef ook al eerder al een artikel over wat je moet doen als je de wolf in de natuur zomaar tegenkomt. Niet wegrennen is hierbij een van de belangrijkste dingen. „Sta stil, draai je naar de wolf toe en maak een hard geluid. Dat is dierentaal voor: ik heb je in de gaten. Dat is relatief bedreigend voor een wolf die gaat twijfelen, omdat hij niet kan voorspellen wat je gaat doen.”

Wat is het nut van de wolf in de natuur? In de natuur speelt de wolf een belangrijke rol bij het gezond houden van populaties prooidieren. Een wolf jaagt vooral op zieke en zwakke dieren en helpt daardoor de populaties van prooidieren gezond te houden. De resten van een prooi vormen voedsel voor aaseters, zoals de raaf of de zeearend, maar ook allerlei insecten. Daarnaast kunnen ze een indirecte invloed hebben op bijvoorbeeld bosverjonging. De wolf zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er plaatselijk minder herten komen en helpt daardoor bosverjonging op gang.

Hoort het dier wel thuis hier?

Hoort de wolf dan wel thuis in Nederland? Daar zijn de Nederlands verdeeld over: evenveel mensen vinden van wel, als van niet (beiden 44 procent, 12 procent weet het niet). „Het wolvendebat is zeer gepolariseerd, waardoor mensen via verhalen in de media een negatieve perceptie van de wolf krijgen”, legt sociaal wetenschapper Maarten Jacobs van Wageningen Universiteit uit aan het AD. „Woon je in wolvengebied, dan ervaar je juist eerder dat het dier geen overlast geeft en je het eigenlijk nooit ziet. Er ontstaat een positiever beeld.”

Maar over wat te doen als een wolf een direct gevaar vormt voor mensen, daar is een meerderheid het wél over eens: dan mag het dier worden afgeschoten. Opvallend is wel dat 51 procent van de mensen deze maatregel ook goed vindt als de wolvenpopulatie te groot wordt en dit problemen veroorzaakt.

Vorige Volgende

Reacties