Premier Schoof vindt protesten op 4 en 5 mei ‘jammer’, Bevrijdingsfestivals druk

Premier Dick Schoof vindt het „jammer” dat er op 4 en 5 mei protesten zijn geweest. Dat zei hij vandaag vlak nadat hij het bevrijdingsvuur in Wageningen had ontstoken. Het interview werd naar binnen verplaatst omdat demonstranten op afstand ‘Free Palestine’ scandeerden.

„Ik had gehoopt dat we zowel gisteren als vandaag met wat meer waardigheid de bevrijding zouden vieren”, aldus de premier.

Demonstreren is volgens de premier ieders „goed recht”, maar „het is gewoon jammer”. De protesten zijn veelal gericht op het kabinetsbeleid ten aanzien van Gaza. Schoof geeft aan „het niet gepast” te vinden om daar tijdens de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag aandacht voor te vragen.

Rode kaarten voor Schoof / kabinet

De actievoerders hadden rode kaarten bij zich. Ze vinden dat het kabinet een rode lijn moet trekken bij de situatie in Gaza en zich daar veel explicieter tegen moet uitspreken, juist als op 4 en 5 mei wordt gezegd dat de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog nooit meer mogen gebeuren.

„Er gebeuren heel veel gruwelijkheden in de wereld”, reageert Schoof. „Er zijn nog steeds heel veel oorlogen en bij al die oorlogen gebeuren dingen die we eigenlijk allemaal niet willen: dat burgers slachtoffer worden van oorlogsgeweld. Daar moet je landen op aanspreken en dat doet Nederland ook, maar vandaag en gisteren gaat het over de vrijheid van Nederland en het herdenken van slachtoffers voor die vrijheid van Nederland.”

Boegeroep en rookbom bij Schoof

Toen Schoof het hoofdpodium van het festival in Wageningen opkwam, werd er boegeroepen en werd er een rookbom op het podium gegooid. Eerder werd de toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans verstoord door een pro-Palestijns protest.

Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Wim van de Donk vindt dat „je niks kan zeggen over het feit dat mensen zorgen hebben over wat er in de wereld gebeurt”, maar hij vindt dat er wel „een balans” moet zijn in hoe mensen daar uiting aan geven.

Van de Donk benadrukt vandaag dat het op 4 mei om een nationale herdenking gaat waar de focus ligt op Joden, Sinti en Roma die uit Nederland zijn weggevoerd en de „voor onze vrijheid gevallen mensen”. Maar daaronder ligt volgens hem het „diepe besef” dat die mensen stonden voor „vrijheid, rechtsstaat, democratie en rechtsorde” en dat daar „de sleutel” ligt om te denken dat we dat „niet alleen voor onszelf willen, maar voor de hele wereld”.

Drukte op Bevrijdingsfestivals

Het is druk bij de verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland. Vanmiddag ontstak premier Dick Schoof het bevrijdingsvuur in Wageningen (oorlogsveteranen gingen hem vannacht voor), wat het startschot was voor de veertien festivals. Toen de premier op het podium stond, waren er ook pro-Palestijnse protesten.

De organisatie van het festival in Haarlem meldde rond 14.00 uur dat het niet eerder „zo druk” was op dat tijdstip. Dat komt vermoedelijk doordat de populaire Roxy Dekker daar optrad. Zangeres Bente vroeg het publiek stil te staan bij de situatie in de wereld en met name in Gaza. Het veld voor het hoofdpodium is helemaal vol.

Ook in Utrecht is het druk. Er staan lange rijen om het festival binnen te komen.

Meer publiek dan eerdere jaren

Het festivalterrein in Wageningen staat ook vol. Onder anderen RONDÉ trad daar op, direct na het ontsteken van het bevrijdingsvuur door Schoof. Ook in de rest van de Gelderse stad, die dit jaar het decor is van de Nationale Viering van de Bevrijding, zijn veel mensen op de been.

Volgens de Wageningse burgemeester Floor Vermeulen lijkt er nog meer publiek op de 5 mei-vieringen te zijn afgekomen dan in andere jaren. Aan het traditionele Vrijheidsdefilé in de stad, voorheen bekend als het Bevrijdingsdefilé, „leek geen einde te komen”, zegt hij. Aan het defilé, een eerbetoon aan internationale militaire samenwerking, deden ruim 2500 mensen mee, onder wie meer dan vijftig WO II-veteranen. Onder de deelnemers waren voor het eerst ook actief dienende Duitse militairen.

