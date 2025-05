Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Populaire’ Ingrid Coenradie (PVV) sluit overstap naar NSC niet uit

Waagt PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) de overstap naar het ontzielde NSC? In Goedemorgen Nederland ontkent ze contact te hebben gehad met de partij na het vertrek van Pieter Omtzigt. Wel zegt ze open te staan voor andere partijen als ze bij PVV vertrekt.

Uit een peiling van EenVandaag blijkt dat de PVV-staatssecretaris populairder is dan alle ministers in het kabinet. Iets meer dan de helft (54 procent) steunt haar en dan vooral VVD-kiezers (82 procent). VVD-stemmers hebben zelfs meer vertrouwen in Coenradie dan in partijleider Dilan Yeşilgöz (77 procent). VVD’ers lijken al langer ontevreden over Yeşilgöz.

Ingrid Coenradie over populariteit

„Een fijne opsteker”, noemt Coenradie haar populariteit in Goedemorgen Nederland op NPO 1. „Vertrouwen vanuit mensen is heel belangrijk, dus ik kan het alleen maar koesteren. Ik heb de afgelopen periode alleen maar rotmaatregelen moeten aankondigen, maar ik denk dat de combinatie van eerlijkheid een goed ingrediënt is.”

Respondenten zien in haar een „doorzetter die staat voor haar zaak”. Ondanks tegenstand van PVV-leider Geert Wilders wil ze gedetineerden door het cellentekort in het uiterste geval twee weken eerder vrijlaten. Hierover botsten zij openlijk. Wilders uitte scherpe kritiek en stelde voor om in plaats daarvan meer gevangenen in één cel te plaatsen. Later zei de staatssecretaris de steun te hebben van de PVV-leider.

Minder populair onder PVV’ers

Hoe dan ook: onder PVV-stemmers is ze door deze houding minder populair. Coenradie is nooit eerder actief geweest bij de partij, maar zit wel als staatssecretaris namens de PVV in het kabinet. Veel kiezers menen dat ze kiest voor haar functie en niet voor de partij waarvoor ze zegt te staan.



Toch heeft 49 procent van de PVV-stemmers nog vertrouwen in haar. „Bijna de helft is heel trouw aan Geert Wilders, maar zegt toch dat ze er vertrouwen in hebben, ondanks dat ik een andere opvatting heb dan Wilders. Misschien ben ik een enorme rasoptimist, maar ik zie hele positieve cijfers, ondanks dat ik in deze discussie tegenover Wilders sta.”

Coenradie bij NSC?

Ook onder kiezers van NSC is ze geliefd. 57 procent vindt dat ze goed functioneert. Twee weken geleden schreef NRC dat de partijtop van NSC zou nadenken over een nieuwe lijsttrekker van buiten de partij. Hierbij werd Coenradie genoemd.



De staatssecretaris zegt niet te weten waar de geruchten vandaan komen en ontkent stellig contact te hebben. Staat ze ervoor open?, is misschien nog wel de belangrijkste vraag. „Dat is nu niet ter sprake. Ik ben bezig met mijn portefeuille en ik mag hele belangrijke dingen doen. Laat mij alsjeblieft nog lang op deze positie zitten, want ik ben er nog niet klaar mee.”

Het is nu niet aan de orde, benadrukt ze nogmaals. „Maar op het moment dat het morgen zou ophouden, dan zou ik me goed moeten beraden bij welke partij ik me thuis voel en op welke positie. Ik ga niet op voorhand zeggen wat wel en wat niet.”

