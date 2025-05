Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trap er niet in: politie waarschuwt voor nep sms-berichten van ‘iDEAL’

Mensen die één dezer dagen een sms-bericht ontvangen van iDEAL, doen er goed aan om extra voorzichtig te zijn. Volgens de politie gaan er momenteel sms-berichten rond van iDEAL die helemaal niet afkomstig zijn van het bedrijf achter de betaalmethode, maar van oplichters.

In de berichten, die zogenaamd van iDEAL afkomstig zijn, staat dat er een overboeking van een paar duizend euro is goedgekeurd. Mensen die de overboeking niet herkennen, moeten volgens de afzender zo snel mogelijk contact opnemen via een nummer dat in de sms staat.

Misleidende sms-berichten iDEAL

De politie waarschuwt mensen om dit vooral niet te doen. Wie het nummer belt krijgt namelijk iemand die zich voordoet als een iDEAL- of bankmedewerker. Wat volgt is het verhaal dat er een verdachte activiteit is geconstateerd op de rekening en dat er actie moet worden ondernomen.

Vervolgens moedigt de nepmedewerker je om geld over te maken naar een andere rekening of hij/zij vraagt je om je inloggegevens en je pincode zodat ze je geld ‘veilig kunnen stellen’. Ook zijn er gevallen bekend waarbij de oplichter vraagt om software te installeren, zodat hij/zij met je mee kunnen kijken en je kunnen ‘helpen om je geld veilig te stellen’. Soms komen de oplichters ook thuis bij je langs om je pasje op te halen of sieraden en andere waardevolle spullen mee te nemen.

Goed om te weten

Mocht je een dergelijk sms-bericht ontvangen, dan is het belangrijk om hier niet op te reageren en het bericht te verwijderen. Banken en iDEAL versturen namelijk nooit dergelijke sms-berichten en je bank zal je ook nooit vragen om je inloggegevens of pincodes. Mocht je bank een verdachte activiteit constateren, dan blokkeert de bank je rekening. Je wordt in zo’n geval nooit gevraagd om geld over te maken naar een ‘veilige rekening’.

Ook is het belangrijk om te weten dat iDEAL geen centraal telefoonnummer heeft. De enige manier waarop je als consument contact kan opnemen via iDEAL is door een contactformulier op hun site. Sms-berichten van iDEAL waarin ze je vragen te bellen kun je dus te allen tijde negeren.

