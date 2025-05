Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PFAS niet alleen in eten maar ook in andere producten, zo controleer je dat

Wist je dat PFAS niet alleen in eten zitten, maar ook andere dagelijkse producten? Dat staat er niet altijd op, maar er zijn manieren om het PFAS-gehalte te checken.

De chemische stoffen verschijnen laatste tijd veelvuldig negatief in het nieuws. Zo adviseerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder deze maand om geen eieren van hobbykippen meer te eten, omdat mensen te veel PFAS binnen zouden kunnen krijgen. Ook in ons drinkwater zit meer PFAS dan we dachten, stellen onderzoekers.

🧪 Wat is PFAS? PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen met water- en vuilafstotende eigenschappen. Fabrikanten gebruiken deze stoffen daarom bij het maken van regenkleding, buitensport- en skikleding. Ook worden ze gebruikt bij het maken van pannen met een anti-aanbaklaag en om papier water- en vetafstotend te maken, zoals bij bakpapier en pizzadozen. De stoffen kunnen nauwelijks worden afgebroken en hopen daardoor op in de grond. PFAS wordt in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.

Controleren of PFAS in een product zit

Doorgaans wordt niet vermeld of er PFAS in een product zitten, met uitzondering van koekenpannen (daarop staat soms ‘PFAS-vrij’). Maar je kunt dit zelf nagaan, tipt Hester Hendriks van Waarzitwatin. „Op cosmetica moeten de namen van de stoffen vermeld worden. PFAS is echter geen enkele stof, het is de naam voor een groep stoffen. Op het etiket zijn de PFAS-stofnamen te herkennen aan ‘fluoro’ in de naam. Zo werd vroeger polytetrafluoroethylene (PTFE) soms gebruikt in mascara.”

Nederland is samen met andere landen bezig aan een voorstel voor een algeheel verbod. Als dit verbod er komt, mogen fabrikanten geen PFAS meer in hun producten verwerken. De cosmetica-industrie heeft besloten ze vanaf eind 2025 meer in cosmetische producten te gebruiken. Op dit moment kun je de chemische stoffen daar nog wel tegenkomen. Wel zijn alle PFAS op de lijst met ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’ gekomen, wat inhoudt dat bedrijven een plicht hebben om het gebruik van de stoffen zoveel mogelijk te vermijden.

Aan de leverancier vragen

Als je wilt weten of PFAS in een specifiek product zitten, kun je dit aan de leverancier vragen. Hendriks: „Een leverancier moet die informatie binnen 45 dagen verstrekken. Dit geldt niet voor persoonlijke verzorgingsproducten. Bij die producten staan altijd alle ingrediënten die in het product zitten op het etiket.”

Vaak zitten de stoffen vastgebonden aan of in het materiaal van het product. „In dat geval kunnen PFAS in heel kleine hoeveelheden vrijkomen uit producten. Ze komen gemakkelijker vrij uit producten als ze los in een product zitten”, legt Hendriks uit. Dit geldt bijvoorbeeld voor blusschuim, ski-wax, waterafstotend impregneermiddel voor textiel en leer, of smeermiddel (in de vorm van PTFE spray).

