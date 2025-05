Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Peter Gillis krijgt stevige ‘korting’ op boete na fout van de Belastingdienst

Peter Gillis en zijn vakantieparkbedrijf hoeven minder belastingboete te betalen dan eerst gedacht. De Belastingdienst eiste ruim 5,6 miljoen euro, maar de rechter in Breda heeft dat bedrag verlaagd naar iets boven de 2,5 miljoen euro.

Volgens de rechtbank hield Gillis met een groot aantal trucs inkomsten uit zijn vakantieparken achter. Daardoor liep de fiscus geld mis aan vennootschapsbelasting, dividendbelasting en inkomstenbelasting. De rechter acht dat bewezen. Desalniettemin kwam de stevige SBS6-ster van Massa is Kassa vandaag met een fiks verlaagde boete de rechtszaal uit.

Procedurefouten door fiscus

Een deel van de boetes werd geschrapt omdat de Belastingdienst fouten maakte in de procedure. Ook kreeg Gillis op sommige punten gelijk toen zijn advocaat erop wees dat hij twee keer bestraft werd voor hetzelfde vergrijp. Gillis’ advocaat, Mark Hendriks, reageert voorzichtig. „Er zitten plussen en minnen aan het vonnis. We gaan het eerst goed bestuderen.”

De ex-vrouw van Gillis kreeg eerder een boete voor foutieve belastingaangiftes, maar de rechtbank vernietigde die. Er was geen bewijs dat zij bewust iets verkeerd deed.

Celstraf Peter Gillis blijft staan

Los van deze boete werd Peter Gillis eerder ook strafrechtelijk veroordeeld voor belastingfraude. Hij kreeg twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De overige zes maanden moet hij dus echt uitzitten, maar gaat nog wel in hoger beroep.

De fraude speelde zich af binnen zijn Oostappen Groep en op meerdere vakantieparken. Gillis hield er volgens de rechter een zwarte omzet op na, liet huurders contant betalen en vernietigde administratie. Daarmee werd de Belastingdienst voor minstens een half miljoen euro benadeeld. Ook zijn ex-vrouw en dochter werden veroordeeld. Zij kregen taakstraffen en een voorwaardelijke celstraf, omdat ze hielpen bij het buiten de boeken houden van inkomsten en het vernietigen van documenten.

Begin dit jaar maakte Gillis bekend dat hij zijn vakantieparken had verkocht voor 185 miljoen euro. De koper wilde zich later terugtrekken, maar de rechtbank in Haarlem oordeelde dat hij zich aan het contract moest houden.

Reacties