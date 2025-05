Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trek de paraplu maar weer uit de kast: druilerige Hemelvaart op komst

Dacht je je vrije dag tijdens Hemelvaart lekker door te brengen in het zonnetje? Dan hebben we slecht nieuws: het lijkt wisselvallig weer te worden. Weeronline verwacht dat de temperatuur donderdag uitkomt op 16 tot 19 graden met zon, wolken en enkele buien.

Volgens Weeronline meteoroloog Verena Mülder wordt het een „druilerige Hemelvaartsdag”. „De zon komt niet of nauwelijks tevoorschijn.”

Komende dagen krijgen we te maken met wisselvallig weer

De meeste regen valt met Hemelvaart in het noorden van het land. Met name in de kop van Noord-Holland en Friesland, waar zo’n 5 tot 10 millimeter wordt verwacht, aldus Weeronline. In het midden en zuiden van Nederland regent het ook, alleen is daar op momenten wel ruimte voor de zon. Het wordt gemiddeld niet warmer dan 17 graden, alleen kan het door de stevige wind net wat frisser aanvoelen.

Gelukkig beginnen vrijdag de eerste opklaringen. Wel kunnen hier en daar nog wat buien vallen, maar het wordt volgens Mulder in ieder geval langzaamaan beter. Zaterdag is volgens haar de „beste dag van het weekend voor buitenactiviteiten”. De temperatuur loopt weer wat op tot maximaal 22 graden en het blijft, met een mix van wolken en zon, nagenoeg droog. „Dan is de zonnebrandcrème weer nodig, want de zon schijnt met kracht 6 en dan kan de onbeschermde huid in 15-25 minuten verbranden.”

De zonnepret duurt (helaas) niet heel lang: een dag later – precies wanneer de meteorologische zomer start – neemt de kans op buien alweer toe. Maar als we de modellen moeten geloven, krijgen we dit jaar opnieuw een zomer die warmer uitpakt dan normaal. Dit komt vooral door de droge bodem. Droge grond warmt namelijk sneller op en doordat er minder vocht is dat kan verdampen, blijft de hitte lang hangen.

2025 is tot nu toe een kurkdroog jaar

Want droog, dat is 2025 tot nu toe behoorlijk. Het jaar is zelfs zo droog begonnen, dat dit kalenderjaar nog steeds tot de 5 procent droogste jaren sinds de weermetingen in 1906 begon. Het neerslagtekort neemt de komende tijd door de vele regen wel iets af: van 192 naar 124 millimeter.

De regengebieden die de komende dagen nog over het land trekken, zouden dat tekort tot aan vrijdag naar 112 millimeter kunnen brengen. De periode daarna verloopt, naar het er nu naar uitziet, droog waardoor het tekort mogelijk weer oploopt naar zo’n 120 millimeter.

Reacties