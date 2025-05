Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Overleden Eva geëerd met herdenkingsplaat in Tilburg: ‘Prachtig eerbetoon’

Om de overleden Eva Hermans-Kroot te herdenken en te eren, heeft ze op haar geboortedag in Tilburg een herdenkingsplaat gekregen. Nederland leerde Eva kennen door haar deelname aan het programma Over Mijn Lijk en haar rubriek op radiozender Qmusic.

Vorig jaar overleed ze op 26-jarige leeftijd.

Herdenkingsplaat voor Eva

De herdenkingsplaat is op het Stadhuisplein onthuld, deelde burgemeester Theo Weterings gisteren op Instagram. „Eva hield van vlinders en net na de onthulling was er een vlinder die bleef rondhangen”, deelt Weterings bij foto’s van de onthulling.

Volgens de burgemeester raakte Eva velen met „haar moed, humor en veerkracht”. De herdenkingsplaat is tijdelijk geplaatst op een bankje voor het stadhuis van Tilburg. „Later krijgt de herinneringsplaat van Eva een blijvende plek in de nieuwe Koningswei, een locatie waar zij graag kwam.”



‘Prachtig eerbetoon voor deze zeer sterke vrouw’

Onder de foto van de herdenkingsplaat stromen de reacties binnen. Er wordt vooral gereageerd op de vlinder die even ‘langskwam’ tijdens de onthulling van de laat. „Wat een prachtig eerbetoon aan een hele speciale vrouw. Zo fijn voor de familie en andere nabestaanden dat zij dit heeft gekregen en zo verdiend. Die vlinder is zo’n mooi bewijs dat ze erbij was. Heel bijzonder dat deze ook bleef zitten en zich liet oppakken”, reageert een iemand. „Wat een prachtig eerbetoon aan deze zeer sterke vrouw!”, voegt een ander toe.”

Onder de foto heeft ook Tim Hofman gereageerd. Hofman volgde Eva drie jaar lang voor het programma Over Mijn Lijk. Recent nog blikte hij terug op de laatste gesprekken die hij met haar had gehad. „Mensen zeggen vaak dat de strijd is verloren. Ik kan zo hard vechten als ik wil, maar het gaat niet om winnen en verliezen. Als je overlijdt zou je hebben verloren, heb je het dan niet goed gedaan? What the fuck”, zei Eva toen. Voor wie er zo in staat, komt Eva na haar dood speciaal terug als een duif: „En dan poep ik je onder.”

Eva overleed aan de gevolgen van longkanker

Eva leed aan een ongeneeslijke vorm van longkanker. In november vorig jaar overleed ze hieraan. In haar overlijdensbericht benadrukt ze dat ze de strijd tegen kanker niet heeft verloren, maar dat ze „keihard gestreden” heeft en de ziekte met zich meeneemt. „Kanker kent geen winnaars of verliezers. We denken allemaal dat we onverwoestbaar zijn, maar uiteindelijk leeft iedereen met de dag en dat advies kan ik meegeven. Plan niet heel je toekomst, leef je leven nu. Kijk wat het leven je brengt.”

Via haar account Longeneeslijk gaf Eva sinds haar diagnose in 2021 geregeld updates over haar gezondheid. Ook schreef ze een boek over leven met kanker met dezelfde titel als haar Instagramaccount: Longeneeslijk.

