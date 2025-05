Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NVWA waarschuwt voor gevaarlijke Haribo-snoepjes: ‘Bevatten cannabis’

Mensen die kilozakken van de Haribo Happy Cola F!ZZ in huis hebben, doen er goed aan om deze direct terug naar de fabrikant te sturen. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de snoepjes cannabis bevatten. Meerdere mensen zijn al onwel geworden na het eten van de colaflesjes.

Het gaat niet om álle Haribo Happy Cola F!ZZ-zakken, maar in het specifiek om de kilozakken van Happy Cola F!ZZ met een houdbaarheidsdatum tot januari 2026. Snoepfabrikant Haribo gaf eerder deze ochtend al een waarschuwing af over het snoep omdat het consumeren ervan zou ‘kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals duizeligheid’. Maar tijdens deze eerste waarschuwing was nog veel onduidelijkheid. Er werd met geen woord gerept over de oorzaak van de klachten en wat er precies aan de hand is.

Inmiddels is duidelijk waar deze gezondheidsklachten vandaan komen: er blijkt cannabis te zijn aangetroffen in het snoep. Eerder meldden tien zieke mensen melden zich bij AH na eten van blauwe bessen.

🌿 Wat is cannabis? Cannabis is een verzamelnaam voor producten die van de cannabisplant afkomen: hasj en wiet. Wanneer je cannabis binnenkrijgt, kan het tot de volgende lichamelijke klachten leiden: Droge mond

Sloomheid

Verhoging hartslag, hartkloppingen (vooral de eerste keren)

Duizelig

Eetlust neemt toe, vooral voor zoetigheid

Verslapping spieren

Daling bloeddruk

Rode ogen

Haribo-snoepjes met cannabis

De drug werd gevonden nadat meerdere mensen, zowel kinderen als volwassenen, ziek werden na het eten van de colaflesjes. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend gemaakt. Wel is inmiddels duidelijk dat meerdere mensen met klachten een melding hebben gedaan bij de politie. „Hoe de cannabis in de snoepjes terecht is gekomen, is vooralsnog onbekend. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan door de politie”, aldus de NVWA.

Niet terugbrengen naar supermarkt

De zakken waar het om gaat hebben de productiecode L341-4002307906. Mensen die zo’n zak in huis hebben worden opgedragen om het niet naar de supermarkt terug te brengen, maar naar Haribo te sturen. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug. Volgens Haribo zijn verpakkingen met andere productiecodes wel veilig om te consumeren. Dit zou ook gelden voor andere Haribo-producten.

