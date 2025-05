Deel dit artikel: Share App Mail Pin

NSC’er over Wilders die kabinet op asiel dreigt te laten vallen: ‘We willen ook snel resultaat, maar…’

NSC-leider Nicolien van Vroonhoven „speelt met vuur” door te zeggen dat zij niet opnieuw wil onderhandelen over de asielafspraken uit het coalitieakkoord, zei Geert Wilders deze week. De PVV-voorman wil onder meer „binnen enkele weken” een asielstop, anders stapt zijn partij uit het kabinet. NSC-Kamerlid Diederik Boomsma ging daar gisteravond in Nieuws van de Dag weer op in.

Geert Wilders lanceerde deze week tien maatregelen op het gebied van asiel en migratie die er wat hem betreft zo goed als meteen moeten komen. Denk aan grenzen dicht (met bewaking door het leger), het sluiten van een deel van asielzoekerscentra en het terugsturen van Syriërs naar het land van herkomst. Zo niet, dat wil de PVV-kopman het kabinet laten vallen.

Metro schreef woensdag of de gevraagde maatregelen praktisch en juridisch haalbaar zijn. Wilders’ oproep leverde vanuit het hele land – en politiek Den Haag – tal van reacties op. Van ‘goed nieuws’ tot ‘politieke show’.

‘Tijd van buigen voor de NSC-fractie voorbij’

NSC wil bij monde van Nicolien van Vroonhoven dus niet opnieuw over asiel onderhandelen. Wat Wilders betreft is „de tijd van buigen voor de NSC-fractie voorbij”. Hij wil meer actie van het kabinet op het gebied van asielmigratie en verwijt onder anderen ook premier Dick Schoof dat er te weinig gebeurt. Het onderwerp is de verantwoordelijkheid van PVV-minister Marjolein Faber, die nog honderden vragen van de Tweede Kamer moet beantwoorden over haar wetsvoorstellen op het gebied van asiel en migratie. Zij vindt „dat NSC een te grote broek aantrekt” en „leeft in een papieren werkelijkheid”.

Premier Dick Schoof wacht „de initiatieven over de verdere uitwerking” van de asielplannen van coalitiepartner PVV af, zei hij deze week in een eerste reactie.

NSC’er Boomsma over Geert Wilders

In Nieuws van de Dag (SBS6) kreeg het onderwerp gisteravond weer een vervolg. Je kunt dat in bovenstaande video zien. Hoe kijkt NSC-Kamerlid Diederik Boomsma hier nu tegenaan? Hij zegt onder meer: „Dit gebekvecht is heel jammer en volgens mij ook onnodig. Dat mekaar vliegjes afvangen… kijk, we willen hetzelfde. Wilders wil migratie beperken, hij wil resultaat. Maar dat willen wij ook. Daarom hebben we ook stevige afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord.” En: „Als hij nu andere voorstellen heeft, dan kunnen we daarover in gesprek.”

Boomsma schrikt niet van beledigingen als dat zijn partij in een papieren werkelijkheid leeft of van een reactie als dat NSC met vuur speelt („we zijn het bijna gewend”). „Wij willen ook graag snel resultaat. Maar sommige dingen kosten nu eenmaal tijd. Het zijn ingewikkelde wetgevingstrajecten, daar gaan een aantal maanden overheen. Het is wel zaak om dat te doorlopen.”

