Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nepgeld op TikTok: valse eurobiljetten in een paar klikken te koop

Een printer, een paar vellen papier en een Telegram-linkje: meer lijkt er niet nodig om op TikTok een handeltje in valse eurobiljetten op te zetten. En dat terwijl het maken en verkopen van nepgeld hartstikke strafbaar is.

In de filmpjes die op TikTok circuleren, zie je vaak stapels van 50 of 20 eurobiljetten. Soms worden die demonstratief uit een printer gehaald, of trots vastgehouden door gemaskerde figuren met handschoenen. Het beeld is duidelijk: wie wil, kan online makkelijk aan nepgeld komen. En dat alles in een video van dertig seconden.

Van TikTok naar Telegram

Wie in de reacties van deze video’s kijkt, ziet dat veel accounts verwijzen naar Telegram-groepen of externe websites. Daar zouden geïnteresseerden tegen een klein bedrag grotere hoeveelheden valse biljetten kunnen kopen. Spotgoedkoop ‘geld’, dus. Of het om grappenmakers of serieuze oplichters gaat, is moeilijk te zeggen. Maar de filmpjes worden vaak duizenden keren bekeken en de accounts hebben opvallend veel volgers.

TikTok zelf laat weten dat het actief jaagt op misleidende inhoud, zeker als het om oplichting of valse valuta gaat. Volgens een woordvoerder worden de meeste video’s automatisch verwijderd, vaak al voordat gebruikers melding kunnen maken. Toch zijn er dagelijks nieuwe filmpjes te vinden die de regels lijken te omzeilen.

Het kopen en verkopen van nepgeld is strafbaar

De politie maakt korte metten met de illusie dat het allemaal onschuldig is. Nepgeld maken en verkopen alsof het echt is? Dat is gewoon strafbaar. Wie ermee wordt gepakt, riskeert een hoge boete of zelfs gevangenisstraf. Op sociale media wordt actief meegekeken. Wie denkt anoniem te blijven achter een masker of gebruikersnaam, komt bedrogen uit.

Het blijft niet bij TikTok-filmpjes. Eerder dit jaar werd al gewaarschuwd voor valse eurobiljetten die door oplichtingszaken in omloop waren gebracht. Zelfs met Koningsdag werd onlangs gewaarschuwd voor nepgeld op de vrijmarkten.

Bank is alert

Hoewel de handel in valse biljetten dus opleeft, maken ze zich bij De Nederlandsche Bank nog geen grote zorgen. In 2024 werden er zo’n 24.100 valse biljetten uit de roulatie gehaald, een stijging van 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar met 12 miljard echte biljetten in omloop, is de kans klein dat je straks een nepbiljet in handen hebt.

Volgens DNB zijn het vaak slecht gemaakte vervalsingen die snel worden onderschept. En ook voor ‘gewone mensen’ zijn er manieren om nepgeld te herkennen: voel aan het papier, controleer het watermerk of houd het biljet tegen het licht. Online staan er allerlei tips, al houdt de bank bewust een paar trucs geheim om fraudeurs geen extra handvatten te geven.

Vorige Volgende

Reacties