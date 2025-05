Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse kinderen het gelukkigst, maar met kanttekening: ‘Laat dit een aanmoediging zijn’

Goed nieuws voor jonge Nederlanders: volgens een groot internationaal onderzoek van UNICEF scoren Nederlandse kinderen het hoogste op welzijn van 43 onderzochte landen. Toch is het geen reden om achterover te leunen, waarschuwt de kinderrechtenorganisatie.

De tevredenheid onder 15-jarigen in Nederland is indrukwekkend: 87 procent zegt tevreden te zijn met het eigen leven. Geen enkel ander land in het onderzoek doet het beter.

Tevredenheid kinderen afgenomen na coronapandemie

Toch ziet UNICEF ook donkere wolken. Zo is datzelfde cijfer een lichte daling vergeleken met 2018, toen 90 procent van de jongeren tevreden was. En die afname staat niet op zichzelf.

Het rapport, dat gegevens uit 2018 en 2022 naast elkaar legt, toont aan dat de coronapandemie sporen heeft nagelaten. Prestaties in lezen en rekenen zijn gedaald en het aantal kinderen met overgewicht steeg naar 17,6 procent. Vooral kinderen uit kwetsbare groepen worden hard geraakt.

Waarschuwing van UNICEF

Volgens UNICEF is het cruciaal dat Nederland blijft investeren in de basisvoorzieningen voor deze leeftijdsgroep. „Onderwijs, bibliotheken, zwembaden, sport en cultuur, dat is allemaal essentieel voor het behouden van deze goede score.” En die investeringen moeten vooral terechtkomen bij kinderen die opgroeien in armoede, in de jeugdzorg of in asielzoekerscentra.

UNICEF-directeur Suzanne Laszlo hoopt dat de hoge positie niet alleen trots oproept, maar ook actie. „Laat dit een aanmoediging zijn om te zorgen dat álle kinderen in Nederland zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige volwassenen.”

Onlangs gaf Metro tips voor het verlagen van stress onder kinderen, iets wat ook bijdraagt aan het algehele geluk.

Kwestie van behouden

Niet alle kinderen profiteren van het hoge welzijnsniveau. Kinderen die opgroeien in armoede, in de jeugdzorg of in asielzoekerscentra ervaren volgens de organisatie een duidelijk lagere levenskwaliteit.

Het is niet voor het eerst dat Nederlandse kinderen de ranglijst aanvoeren. Ook in 2020 prijkte Nederland bovenaan de lijst van, zoals dat wordt genoemd, algemeen welbevinden. De uitdaging ligt nu in het behouden van die koppositie en vooral in het zorgen dat geen enkel kind achterblijft.

Of zoals UNICEF het stelt: een eerste plek is mooi, maar pas echt waardevol als die voor iedereen geldt.

Reacties