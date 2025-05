Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders komen lastiger rond, meer mensen kloppen aan bij Rode Kruis voor voedselhulp

Het Rode Kruis maakt zich ernstig zorgen om de toenemende armoede in Nederland. Steeds meer mensen blijken bij de hulporganisatie aan te kloppen voor voedselhulp, zo stellen zij tegenover persbureau ANP. Alleen al in het afgelopen jaar namen meer dan 5000 mensen contact op met de helpdesk van het Rode Kruis.

Volgens Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, is er te weinig hulp voor mensen die in armoede leven. „We maken ons grote zorgen over de toekomst. De medemenselijkheid lijkt voor bepaalde groepen in Nederland te verdwijnen.” Veel mensen met schulden of zonder verblijfspapieren worden volgens hem ‘van het kastje naar de muur gestuurd.’ „Op verschillende plekken in Nederland wordt hulp voor deze groep mensen zelfs ingetrokken.”

Rode Kruis voedselhulp

Het Rode Kruis begon tijdens de coronapandemie met het uitdelen van voedselpakketten, maar verving deze al snel door boodschappenkaarten. En daar wordt nog steeds veelvuldig gebruik van gemaakt: jaarlijks worden meer dan 211.000 boodschappenkaarten van 21,50 euro uitgedeeld. Het Rode Kruis zegt in totaal al meer dan 1 miljoen boodschappenkaarten te hebben uitgedeeld. Daarnaast ontvangen zeker 30.000 ouders via het programma Schoolmaaltijden om de week een kaart voor hun kinderen, waarmee ze een lunch of extra maaltijd kunnen kopen.

Oorzaken toenemende armoede

De armoede lijkt volgens het Rode Kruis alleen maar toe te nemen. „Als noodhulporganisatie zouden we het liefst stoppen, helemaal na vijf jaar. Maar dat kan gewoon niet”, aldus Harm Goossens. De oorzaak van de toenemende armoede zou vooral liggen bij de voortdurende inflatiestijging en de stijgende vasten lasten als energiekosten die vooral mensen met lagere inkomens hard treffen. Ook zouden te weinig mensen zich aanmelden voor toeslagen of hulp van de gemeente. „Zij ervaren het als ontoegankelijk, ingewikkeld of wantrouwen de overheid.”

