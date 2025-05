Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer Nederlanders in België op zoek naar een huis (tot frustratie van onze zuiderburen)

Op zoek naar een huis? Ja, dat is in Nederland tegenwoordig een (hele) grote uitdaging. Het is dan misschien ook niet zo gek dat Nederlanders maar over de grens gaan kijken op zoek naar hun forever home.

Als gevolg daarvan zien Belgische makelaars de laatste maanden een flinke toename van Nederlandse woningzoekenden die net over de grens op zoek zijn naar een huur- of koopwoning.

Nederlanders wijken uit naar België voor een huis

„Huurders vanwege de krapte op de Nederlandse huurmarkt. Kopers omwille van het prijsverschil“, zegt makelaar Stijn Adams van de Belgische makelaarsorganisatie De Boer & Partners tegen persbureau ANP. Deze organisatie is met zestien kantoren een van de grotere spelers op de Belgische vastgoedmarkt.

Volgens Adams koop je voor de prijs van een rijtjeshuis in Breda, in Meersel-Dreef (een klein dorp in de provincie Antwerpen) een villa op 1000 vierkante meter grond. „De Nederlanders krijgen hier aanzienlijk meer huis voor hun geld.”

💸 Wat is de gemiddelde huurprijs in Nederland? De gemiddelde vierkantemeterprijs is met 7,7 procent gestegen in een jaar tijd, wat volgens het woningplatform Pararius een huurprijs van gemiddeld zo’n 1730 euro per maand betekent. Deze toename verhoogt de financiële druk op huurders, stelt Pararius.

Trend gaat niet snel veranderen

En dat gaat niet snel veranderen, zo voorziet de makelaar. Hij voorziet juist het tegenovergestelde: „Ik verwacht dat Nederlandse beleggers ook de weg naar België gaan vinden, vooral door het negatieve belastingklimaat in Nederland. Zolang het prijsverschil zo groot blijft en de woningnood in Nederland zich voortzet, verwacht ik dat deze trend doorzet.”

Charlotte Beyers, manager bij Heylen Vastgoed, bevestigt dat de toestroom van Nederlanders zorgt voor topdrukte bij Belgische makelaars. „Nederlanders komen vanuit alle uithoeken hierheen, niet alleen uit bijvoorbeeld Breda, maar ook uit Den Haag, Rotterdam en Eindhoven. De reden is puur de prijs en dat er geen aanbod is in Nederland”, zegt de vastgoeddeskundige.

80 procent Nederlanders

Bij sommige makelaars in de grensstreek is inmiddels 80 procent van de klanten Nederlands. „Dat komt voor een belangrijk deel omdat er vorig jaar veel verhuurpanden zijn verkocht in Nederland. In het grensgebied zie je dat er een stormloop op gang komt van Nederlanders die naar België willen”, stelt de directeur. „Maar ook bij ons is er schaarste, waardoor de huurprijzen serieus aan het stijgen zijn. In enkele gemeenten zijn de huurprijzen met 10 tot 15 procent gestegen in één jaar”, vervolgt hij.

Maar de Belgen? Die zijn eigenlijk niet zo blij met de trend. „In kleinere gemeenten hebben we gemiddeld vijftig aanvragen voor een huurwoning, met uitschieters tot 250 kandidaten. Als de Nederlanders dan massaal hierheen komen, is dat natuurlijk geen cadeau voor de Belgen.”

