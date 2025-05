Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel miljard wil de NAVO dat Nederland in defensie steekt

De NAVO vraagt Nederland om minstens 16 tot 19 miljard euro extra in defensie te steken. Nederland komt dan uit op 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp), schrijft defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) aan de Tweede Kamer.

De forse verhoging is volgens het bondgenootschap nodig om de verdediging van de alliantie op peil te houden. Het is nog wel aan het kabinet om erover te beslissen.

De militaire planners van de NAVO hebben berekend wat er nodig is om de alliantie ook in de toekomst veilig te houden, in het licht van bijvoorbeeld de toegenomen dreiging van Rusland. Ieder NAVO-land moet aan de verdediging bijdragen en het bondgenootschap houdt lidstaten voor hoe sterk hun krijgsmacht daarvoor zou moeten zijn. Veel Europese landen hebben hun defensie decennialang ingekrompen en verwaarloosd.

NAVO-chef Mark Rutte

NAVO-chef Mark Rutte pleit al langer voor het flink opschroeven van de NAVO-norm voor de defensie-uitgaven van de lidstaten. Sinds elf jaar staat die op 2 procent van het bbp. Sinds kort voldoet Nederland daaraan. Op de top in Den Haag wil Rutte de norm verhogen naar 3,5 procent, met daarbovenop nog 1,5 procent voor ondersteunende uitgaven voor bijvoorbeeld infrastructuur die ook defensie ten goede komen. Samen is dat 5 procent, de eis die de Amerikaanse president Trump heeft gesteld. De VS zouden volgens Trump hun bondgenoten anders weleens niet langer kunnen beschermen.

Luchtverdediging

NAVO-landen moeten volgens de alliantie vooral extra investeren in luchtverdediging, in artillerie en in ondersteunende zaken zoals grote transportvliegtuigen. Ze kunnen daarvoor wel een paar jaar de tijd nemen, al is die tijd met een Rusland op voet van oorlog wel korter dan vroeger.

Nederland besteedt dit jaar zo’n 22 miljard euro aan defensie, maar zou binnen een paar jaar richting de 40 miljard moeten. Dat komt ook door een inhaalslag. Nederland voldoet nog altijd niet aan de vorige NAVO-wensen. Overigens zijn er ook defensie-uitgaven die niet meetellen. Als Nederland 3,5 procent zou uitgeven, moet het daarbovenop bijvoorbeeld de Antillen nog beschermen en bondgenoten helpen als ze de Vlissingse haven willen gebruiken.

Extra werknemers nodig

Om aan de wensen te voldoen zijn ook 17.000 tot 18.000 extra werknemers nodig. De krappe arbeidsmarkt maakt dat moeilijk.

De regeringspartijen toonden zich tot dusver verdeeld over een forse verhoging. PVV en BBB voelen er weinig voor. Maar Nederland kan, zeker als gastland van de top, ook moeilijk achterblijven, klinkt het onder meer bij Brekelmans’ VVD. NSC draait ook bij.

ANP

Reacties