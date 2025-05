Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer dan 100.000 euro ingezameld na schrappen Efteling-uitje azc-jongeren

Een crowdfundingactie als protest tegen uitspraken van minister Faber (PVV) heeft in korte tijd meer dan 100.000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld om jongeren uit een asielzoekerscentrum in het Friese Sint Annaparochie alsnog een dagje naar de Efteling te bezorgen.

Eerder zette Faber een streep door het geplande uitje.

‘Snoepreisje’ naar de Efteling afgekeurd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had het bezoek aan het pretpark georganiseerd met geld uit het activiteitenbudget van het azc. Dat budget is specifiek bedoeld voor dit soort uitstapjes. Het uitje zou plaatsvinden tijdens het dorpsfeest van Sint Annaparochie, om spanningen te voorkomen. Vorig jaar liep dat feest namelijk uit op een confrontatie tussen azc-bewoners en jongeren uit het dorp. Daarbij raakten drie mannen gewond door een steekpartij.

Het COA hoopte met het uitje „de angel eruit te halen”, maar minister Faber noemde het op X een „snoepreisje” en keurde het af. Niet veel later werd het plan afgeblazen.

Mensen doneren tienduizenden euro’s

De kritiek liet niet lang op zich wachten. Binnen enkele uren werd er een crowdfundingsactie in het leven geroepen. De teller daarvan schoot razendsnel omhoog en stond deze ochtend al ver boven de 70.000 euro. „Het beleid van Faber is hart- en zielloos. Iedere vorm van menselijkheid is ver te zoeken”, vindt initiatiefnemer Aad Brinkman. „Deze kinderen dromen van een leven zonder geweld of oorlog. Ze willen gewoon even zorgeloos kind kunnen zijn.”

De Efteling zelf geeft aan geen enkel bezwaar te hebben tegen het geplande bezoek. „Iedereen is welkom in de Efteling”, aldus een woordvoerder.

Het ingezamelde geld zal volgens de initiatiefnemer overgedragen worden aan Vluchtelingenwerk of direct aan het COA, zodat het dagje uit alsnog georganiseerd kan worden. „Deze kinderen hebben geen idee wat de toekomst brengt en willen ze nu het liefste zorgeloos kind zijn.”

Kritiek zwelt aan

Niet alleen duizenden donateurs spreken zich uit tegen het besluit van minister Faber, ook vanuit het lokale bestuur klinkt stevige kritiek. Burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma laat deze ochtend weten weinig te begrijpen van Fabers uitlatingen.

In een gesprek bij Café Kockelmann zegt de CDA’er dat Faber met haar uitspraken het COA-personeel „voor de bus heeft gegooid”. Als voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân vindt hij dat het geplande Efteling-uitje juist hielp om mogelijke spanningen in de regio te verminderen.

„De minister moet achter haar mensen staan. En als ze iets anders wil, moet ze gewoon even bellen,” aldus Buma. Hij benadrukt dat dit niet de eerste keer is dat Faber haar eigen ambtenaren publiekelijk afvalt. „Dat vind ik echt heel onjuist.”

PVV-leider Geert Wilders reageerde eerder al wél tevreden op het schrappen van het uitje. Op X schreef hij: „Ik weet nog wel een ander uitje dat wél kan: met zijn allen in een bus het land uit.”

Reacties