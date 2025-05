Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lichamen gevonden bij zoektocht naar vermiste Jeffrey en Emma, kenteken auto is van vader

De politie heeft gisteravond bij de zoektocht naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8) lichamen gevonden in een auto in het water in Winschoten. De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van de gevonden personen, maar het is bijna zeker dat het de vader en de twee kinderen zijn.

De twee kinderen zijn sinds zaterdagmiddag vermist. De kinderen uit Beerta zijn meegenomen door hun vader (67). Zijn auto, een grijze Toyota Avensis, werd kort daarna voor het laatst gezien in de buurt van de A7 in Winschoten. Er is zondagmiddag een Amber Alert uitgegaan. Ook de naam en foto van de vader werd verspreid.

De politie zei al te vrezen voor het leven van Jeffrey en Emma. Volgens de politie waren er aanwijzingen dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wilde beroven. Dat vermoedde de politie onder meer omdat er een brief is gevonden. De familie van Jeffrey en Emma was enorm ongerust over het welzijn van de kinderen.

Lichamen gevonden

Er is sinds zondag met man en macht gezocht naar de vermiste kinderen, zowel door politie als door burgers. Gisteravond maakte de politie bekend dat er een auto was gevonden bij de Renselweg in Winschoten. De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan na de vondst van de auto.

Na middernacht werd de auto met een hijskraan uit het water gehaald. In de auto zijn meerdere lichamen gevonden. Het kenteken komt overeen met dat van de grijze Toyota Avensis van de vader van de vermiste kinderen.

Een woordvoerster van de politie Noord-Nederland zegt dat ze nu nog geen update kan geven, maar dat er later op de ochtend waarschijnlijk meer informatie naar buiten wordt gebracht. Na de vondst van de auto zei de politie al wel rekening te houden „met het scenario dat het kan gaan om Jeffrey en Emma”.

