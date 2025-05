Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lale Gül over video’s billentikkers: ‘Je houdt het delen niet tegen, maar politie treedt niet pro-actief op’

Nederland heeft opeens een toename van ongewenste video’s van vrouwen in bikini of hardlopers die, ook ongewenst, op hun billen worden getikt. In Nieuws van de Dag op SBS6 ging schrijfster Lale Gül gisteravond in op video’s waar de gefilmde mensen zelf niet om hebben gevraagd.

Kun je iets doen tegen een video als het om jouw billen gaat of als je nietsvermoedend in bikini op het strand ligt? Ja, maar de politie kan pas actie ondernemen als er aangifte wordt gedaan. Dat gebeurt vaak niet, wat het oplossen van dit probleem bemoeilijkt.

Lale Gül over ongewenste video’s

Over video’s op social media gaat het de laatste dagen in het nieuws sowieso al. Wat te denken van beelden van seks tijdens Koningsdag (waarbij iemand nu van verkrachting wordt verdacht). Maar ook video’s waarin op de billen van vrouwen wordt getikt, gaan dus rond. Wat onschuldiger dan de situatie in Amsterdam, maar voor de slachtoffers absoluut vervelend. De video’s worden tenslotte massaal gedeeld in app-groepen.

Lale Gül (tip: lees ook Metro‘s interview met Gül in 2024) deelde haar mening in Nieuws van de Dag. Je kunt dat zien en horen in de video hierboven, waarin het eerst over de veelbesproken documentaire over muziekzender TMF gaat. Lale Gül vindt dat de politie actief moet optreden en niet de nodige aangiftes moet afwachten. Over dat filmen van billen tikken: „Vrouwen hebben daar nooit toestemming voor gegeven.” Lale Gül geeft ook aan dat het eerder genoemde filmpje uit de hoofdstad „inmiddels miljoenen keren is bekeken.”

Video’s delen strafbaar

Niet delen, vindt Gül, maar zeg dat maar eens tegen al die mensen die dat wél doen. De schrijfster toch: „Het is sinds 2020 strafbaar om seksueel getint beeldmateriaal zonder toestemming van diegene te delen, maar het wordt toch gedaan. Dat houd je niet tegen. Wat er vervolgens echter gebeurt, is dat er geen consequenties volgen. De politie treedt niet pro-actief op, zo van ‘we gaan deze mensen arresteren’. Ik snap ook wel dat je niet honderden of duizenden mensen kunt arresteren, maar wel een paar.”

Reacties