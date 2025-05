Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na knokken en politie belagen in Hoogland: kunnen we nog normaal kermis vieren?

Knokpartijen, de politie bekogelen: dat bleef afgelopen weekend hangen na de kermis van Hoogland. Er was, op z’n zachtst gezegd, opnieuw gedonder met hangjeugd. Hoe moet dat toch met al die, normaal gesproken, zo gezellige feesten?

Kermisorganisator Frans Stuy en misdaadverslaggever van de Telegraaf Mick van Wely lieten hun licht gisteravond over de kermis in het Utrechtse Hoogland schijnen in Nieuws van de Dag op SBS6. Eerder ging het nieuwsprogramma ook al in op het sluiten van de kermis in Houten. Ook daar waren ongeregeldheden, net als in onder meer Zeist, Obdam en Heerhugowaard. En wat te denken van Sint-Annaparochie vorig jaar, waarna het COA besloot om jonge asielzoekers een uitje naar de Efteling te gunnen om nieuwe problemen te voorkomen?

Is een fatsoenlijke kermis nog mogelijk?

Nu was het dus weer raak op de kermis in Hoogland. Het kermisseizoen is begonnen en de in Nieuws van de Dag rijst: kunnen we nog wel fatsoenlijk een kermis organiseren op deze manier? Je ziet de gedachten daarover in de video hierboven.

🎠 Kermis dicht De politie sloot de kermis in Hoogland vrijdag tijdelijk. De politie greep in bij een grote vechtpartij op het terrein aan de Hamseweg. Daarop keerden de aanwezigen zich tegen de agenten, die met verschillende voorwerpen, waaronder stenen, werden bekogeld. Een agent raakte daarbij gewond. De kermis werd op initiatief van de exploitanten korte tijd gesloten, maar ging later op de avond weer open. Er zijn vijf mensen aangehouden.

‘Vroeger deed je het met een scheldpartijtje en een klap’

Mick van Wely stelt meteen: „Sinds het bestaan heb je mot op de kermis, dat weet ik nog van vroeger. Je had altijd groeperingen die met elkaar op de vuist gingen.” Van Wely ziet echter een verschil met die tijd van toen: „Vroeger deed je het met een scheldpartijtje en een klap, tegenwoordig hebben ze een mes. In een eerdere reportage vertellen jongeren openlijk dat ze er met een mes heen gaan. Punt B: je ziet groepsvorming. Dat was in Hoogland ook weer het geval en is een zorgwekkende ontwikkeling en maakt het anders. Jongeren gebruiken eerder geweld, komen in grote groepen en hebben geen enkel respect voor het gezag.”

De journalist benoemt een voorbeeld van de burgemeester van Groningen die een gebiedsverbod aan zeven jongeren oplegde. „Er is een groep van dertig Syrische jongeren die in het hele land samen te komen om tegen elkaar te knokken en overlast te veroorzaken. Ze hebben in verschillende steden een gebiedsverbod gekregen. Je ziet onder de jongeren een groep die zich totaal misdraagt.”

