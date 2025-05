Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Roep om hulplijn 116 bij huiselijk geweld: ‘Dit had mijn zus Gea nog kunnen helpen’

Nabestaanden van geweldslachtoffers en pleiten voor een speciaal telefoonnummer voor slachtoffers van huiselijk geweld. Wat initiatiefnemer hulporganisatie Fier betreft wordt dat nummer 116. In Nieuws van de Dag was gisteravond Barbara te zien. Haar zus werd vermoord door haar partner.

Nabestaanden en hulporganisaties hebben gisteren in Den Haag een petitie aangeboden aan de politiek. Wat hen betreft moet hulplijn 116 zo snel als kan worden ingevoerd. In november schreef Metro, op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, dat één op de drie vrouwen met geweld te maken krijgt.

Huiselijk geweld en moord door eigen man

Barbara Godwaldt spreekt in Nieuws van de Dag over haar zus Gea. Vijf jaar geleden werd zij thuis in het Brabantse Made vermoord door haar man, die vervolgens ook een einde aan zijn eigen leven maakte. Gea gaf eerder die dag aan te willen scheiden. Daarop ontstond een ruzie met vreselijke gevolgen (meer daarover kun je zien in de video hierboven).

Godwaldt is een van de initiatiefnemers voor het nummer 116 voor slachtoffers van huiselijk geweld. Zij doet dat samen met Fier, hulporganisatie en landelijk expert op het gebied van (seksueel) geweld, uitbuiting en eerkwesties.

We wisten wel dat er van alles speelde binnen de relatie, maar we konden er niet echt de vinger op leggen.

Bepaalde signalen herkennen

De zus van de vermoorde Gea „gelooft heilig” dat zo’n hulplijn de moord had kunnen voorkomen en haar zus nog had kunnen helpen. „We wisten wel dat er van alles speelde binnen de relatie, maar we konden er niet echt de vinger op leggen wat er dan aan de hand was. Als we er meer informatie over hadden kunnen inwinnen, hadden we er anders mee om kunnen gaan. Mijn zus en ik ook.”

Godwaldt weet nu dat er bij huiselijk geweld en vrouwenmoord „bepaalde signalen zijn die eraan voorafgaan”. „Dat is bij mijn zus ook gebeurd, maar je moet ze wel kennen. De hulplijn had kunnen helpen om deze te herkennen. Haar man had gedreigd met zelfmoord, hij had het huisdier bedreigd. En ook dingen als isoleren, manipuleren, beledigen. Het waren van die vaste dingen die je ziet bij dwingende controle die voorafgaat aan deze vorm van geweld. Wij kenden ze toen niet.”

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Vorige Volgende

Reacties