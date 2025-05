Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na een grijze week wordt het dit weekend heerlijk: temperaturen tot 27 graden

Na een nogal regenachtige start van de week vindt er dit weekend een flinke omslag plaats. Het zonnetje komt weer tevoorschijn en we krijgen zelfs te maken met tropische temperaturen. Op sommige plekken kan de temperatuur zelfs oplopen tot 27 graden.

De afgelopen dagen is het nogal een grijze boel geweest: het was bevolkt, regende veel én de temperaturen lagen weer wat lager. Op de weinig droge momenten liet het zonnetje zich af en toe sporadisch zien, maar van terrasjesweer was absoluut geen sprake. Dit weekend komt daar echter verandering in.

Regenachtig begin

Vandaag moeten we nog even geduld hebben, want de dag begint met flink wat regen in het westen, terwijl er in het oosten wel al voorzichtig een zonnetje doorbreekt. In het noorden kan er in de middag nog wat regen vallen, maar in het zuiden blijft het grotendeels droog. In de loop van de middag krijgt het westen ook met opklaringen te maken. Op de Wadden lopen de temperaturen op tot 16 graden en in het zuiden tot 21 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6.

Heerlijk begin van het weekend

In de nacht van donderdag op vrijdag blijft de temperatuur zacht, het is gemiddeld zo’n 14 graden. Vrijdag begint bewolkt en in het oosten kan het wederom gaan regenen. In het zuiden hebben mensen geluk: daar komt de zon in de middag al goed door, terwijl het noorden nog te maken krijgt met bewolking en mogelijk ook regen. Op de Wadden wordt het zo’n 18 graden, maar in het zuidoosten kan de temperatuur zelfs oplopen tot 26 graden. Ideale omstandigheden dus om een terrasje te pakken of een lekkere wandeling te maken.

Tropisch weekend

Zaterdag is het helemaal goed vertoeven: het blijft in een groot deel van Nederland droog en daarbij laat het zonnetje zich veelvuldig zien. Alleen in het zuidoosten kan later op de dag nog wat regen vallen. In Limburg kunnen de temperaturen oplopen tot maar liefst 27 graden, terwijl het aan de kust ietsje koeler blijft door zeewind.

Zonnebrand is de komende tijd geen overbodige luxe. Het advies van het Huidfonds en Meteovista is om je vanaf zonkracht drie in te smeren. Ook met zonnebrandcrème op maak je vitamine D aan, doorgaans vanaf zonkracht 3.

