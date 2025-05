Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het weer slaat dit weekend om: regen en wind op komst

Helaas: het is voor nu even gedaan met het lekkere weer. Dit weekend begint nog droog, maar in de middag trekken buien vanuit het noordwesten over het land. Een matige wind trekt over het land, aan zee is de wind krachtiger met windkracht 5 tot 6.

Heel koud wordt het gelukkig niet. De temperatuur blijft dit weekend tussen de 15 en 18 graden.

Bewolkt en regenachtig weekend

Vandaag begint nog best aardig. In de ochtend is er ruimte voor de zon en blijft het op veel plekken droog. Daarmee zetten we een laatste stap richting een van de zonnigste lentes ooit gemeten. Maar… later op de dag slaat het weer om.

Vanaf het westen trekt een regenzone het land binnen. In de middag breidt die zich uit naar het oosten. De temperatuur loopt nog op tot zo’n 15 graden aan zee en lokaal 18 graden in het zuidoosten, maar door de regen en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind voelt het een stuk frisser aan.

De avond en nacht blijven wisselvallig met hier en daar regen, maar er zijn ook droge periodes. De temperatuur zakt nauwelijks: het blijft zacht met minima rond de 13 graden.

Er is ruimte voor de zon

De zondag start bewolkt en nat, maar het wordt beter. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het oosten weg en klaart het lokaal op. Vooral in de middag is er ruimte voor de zon, al is een losse bui niet uitgesloten.

De wind houdt flink aan, vooral aan de kust. Toch kan het in het binnenland bij wat zon zomaar 20 graden worden. Prima weer dus voor een middagwandeling of terrasbezoek. Aan zee blijft het met 17 graden iets frisser.

Na het weekend blijft het licht wisselvallig. Af en toe een bui, maar ook geregeld zon. Later in de week lijkt de temperatuur weer op te lopen. De zomer lonkt toch écht!

