Het lekkere weer zet door: laatste vrieskoude nacht dit weekend

Goed nieuws voor de liefhebbers van planten! Vanaf morgen voorspelt Weeronline warmer weer en dat betekent dat de zomerplanten naar buiten kunnen. Afgelopen nacht kon het op sommige plekken aan de grond nog licht vriezen, waardoor zaadjes dood kunnen vriezen, maar vanaf morgenochtend schat het weerbureau „de kans op nachtvorst klein”.

De laatste vrieskoude nacht eindigt dus waarschijnlijk voor IJsheiligen, dat van 11 tot en met 14 mei plaatsvindt. IJsheiligen is een periode van feestdagen van enkele katholieke heiligen, maar wordt in de volksweerkunde gebruikt om het moment aan te duiden „waarna de meeste nachtvorst en gevaar voor planten voorbij is”, aldus het weerbureau. Van dit idee zou al sinds 1000 na Christus gesproken worden.

(Heel) goed weer in aantocht

Het moederdagweekend begint dus met goed weer. De bewolking van de ochtend trekt vandaag snel weg en dan wordt het overal in het land zonnig en warm. Het weerbureau waarschuwt voor warm weer en voor heel Nederland voor een hoge zonkracht van 5, wat „betekent dat de onbeschermde huid binnen 20 tot 30 minuten kan verbranden”.

De temperaturen zijn het hele weekend hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Eerdere jaren bevond het kwik zich rond de 15 tot 18 graden, stelt Weeronline.

2025 droog en zonnig

Veel zon dus, en weinig regen. Dat vat het weer van dit jaar tot nu toe samen, wat betekent dat 2025 tot nu toe behoort tot de 5 procent droogste jaren. Sinds 1 februari is gemiddeld slechts 65 millimeter regen gevallen, tegenover een gebruikelijke hoeveelheid van 175 millimeter.

Met het verwachte droge weerbeeld voor de komende twee weken is de kans groot dat de 100 millimeter wordt overschreden. Hierdoor komt dit kalenderjaar in de buurt van recorddroogte, zoals in 1976.

Behalve het uitblijven van neerslag, deed ook de zon goed zijn werk de afgelopen periode. Deze scheen nog nooit zo vaak als hiervoor, in de periode van 1 maart tot en met 5 mei. Met maar liefst 555 uur werd het record uit 2020, dat toen op 522 uur stond, overschreden.

Mede hierdoor is de droogte de afgelopen weken aanzienlijk versterkt. „Op dagen met veel zon en een matige wind kan wel 4 mm per dag verdampen”, aldus Weeronline. Als er meer water verdampt, dan er valt, wordt gesproken van een neerslagtekort.

