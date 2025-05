Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VVD’er Hans Wiegel (83) overleden: ‘Hij hing aan het leven, zag altijd vrolijkheid’

De voormalige VVD-leider en vicepremier Hans Wiegel is op 83-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn familie na berichtgeving van De Telegraaf. „We zijn trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend. Voor ons is hij de liefste vader die we hadden kunnen wensen”, laten zij weten.

Zijn dochter Marieke zegt dat het al een tijd slechter ging met Wiegel en hij uiteindelijk aan ouderdom thuis is overleden. Ze is trots op hoe Wiegel zijn leven als „selfmade man” heeft ingevuld en daarbij altijd oog had voor zijn familie. „Hij hing aan het leven en zag altijd de vrolijkheid ergens van in”, typeert ze haar vader.

Vorige week overleed ook een andere politieke coryfee, Jan Terlouw (D66).

Onder Wiegel werd VVD een brede volkspartij

De geboren Amsterdammer was in zijn jeugd actief bij de JOVD en kwam in 1966 in de Tweede Kamer, en werkte zich in vier jaar op tot fractievoorzitter. Onder zijn leiderschap groeide de VVD uit tot een brede volkspartij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1972 groeide de VVD van 16 naar 22 zetels.

In de jaren die volgen ontwikkelde Wiegel zich tot een fel criticus van PvdA-premier Joop den Uyl, die volgens de liberaal een onverantwoord economisch beleid voerde. Legendarisch is zijn opmerking in een debat met Den Uyl. „Sinterklaas bestaat, daar zit ‘ie, achter de tafel”, zei hij, wijzend naar Den Uyl.

👇 Reactie partijleider Yeşilgöz Hans Wiegel wist zijn politieke standpunten zo helder te maken dat iedereen ze begreep, aldus VVD-leider Dilan Yeşilgöz in reactie op het overlijden van Wiegel. „Wiegel wist politiek als geen ander begrijpelijk te maken en de vertaling te maken naar wat politieke beslissingen betekenden voor mensen thuis. Nooit nodeloos ingewikkeld, nooit uit de hoogte.”

Wiegel haalde 28 zetels

In 1977 behaalde de VVD onder Wiegel zelfs 28 zetels. Hoewel de PvdA de grote winnaar was, bleef die partij buiten een nieuw kabinet. De liberalen gingen regeren met het CDA, en Wiegel werd in het eerste kabinet van Dries van Agt vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken.

Reacties