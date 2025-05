Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Halsema en Utrecht spreken zich uit over Israël en Gaza: ‘Gemeente heeft genoeg andere problemen’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gisteren in een toespraak in de gemeenteraad gezegd dat het kabinet Israël tot de orde moet roepen. Utrecht gaf eerder deze week aan als eerste gemeente de term genocide officieel te willen gebruiken over de situatie in Gaza. In Nieuws van de Dag werd dat gisteren besproken. Moeten gemeentes het daar over hebben?

„Het Nederlandse kabinet zegt een streep in het zand te trekken. Dat is enkel betekenisvol als het tot praktische daadkracht leidt: dat de Israëlische regering tot de orde wordt geroepen en vrede wordt afgedwongen”, vindt Femke Halsema over Israël / Gaza.

In Utrecht werd een motie aangenomen, opgesteld door BIJ1, waarin partijen in de gemeente stellen dat het gebruik van de term genocide in lijn is met rapporten van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en de Verenigde Naties.

Henk Westbroek over Israël

In Nieuws van de Dag op SBS6 was Henk Westbroek, ex-gemeenteraadslid van Utrecht, voor het onderwerp Israël / Palestina-conflict aangeschoven. De opiniemaker – zoals je in de video hierboven kunt zien – vindt het niet goed dat een gemeente zich hier druk over maakt en vraagt Utrecht zich te beperken tot de taken van een gemeente.

👇 Wilders wil (weer) ontslag Halsema PVV-leider Geert Wilders verwijt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema „platte Israël-haat” en hoopt dat het leidt tot haar ontslag. Dat liet hij gisteravond aan De Telegraaf weten, nadat Halsema het kabinet in de gemeenteraad opriep om Israël tot de orde te roepen. Halsema en Wilders lagen vorig jaar ook in de clinch, waarbij de PVV’er net als nu haar ontslag ‘eiste’.

Andere problemen in Utrecht dan Israël

VVD’er Dilan Yeşilgöz zat ook aan de Nieuws van de Dag-desk. De fractievoorzitter over Israël en, in dit geval, Utrecht: „Dit is niet waar een gemeenteraad over gaat. Er zijn zoveel problemen in Utrecht, maak je daar dan druk om. Als je je zo druk maakt over wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dan kan ik nog wel een paar conflicten in de wereld aanwijzen.”

Henk Westbroek hoort, voor een gemeenteraad, ook te veel Israël en Gaza. „Het is toch wat anders wanneer je zegt: ‘We zijn de hele week bezig om de woningnood op te lossen’. Nee… ‘We zijn de hele week bezig om de verkeerssituatie op te lossen.’ Nee… ‘We zijn de hele week bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.’ Nee…”

De hele uitzending van Nieuws van de Dag vind je hier.

Reacties