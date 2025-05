Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Grote ophef over nieuwe chipsverpakkingen: ‘Klassiek staaltje krimpflatie’

Chipsliefhebbers kijken mogelijk gek op bij hun eerstvolgende supermarktbezoekje. Een van de grootste chipsfabrikanten, Lays, heeft er namelijk voor gekozen om hun chips in nieuwe verpakkingen in te stoppen. In plaats van in een zak, kun je de chips vanaf nu in een doos kopen. En daar komt ook een flinke prijsverhoging bij om de hoek kijken, tot grote frustratie van veel mensen.

Op social media gaat het momenteel helemaal los. Henrike Slagter deelde op TikTok een video waarin ze de nieuwe verpakking liet zien en schreef daarbij: ‘Aah vandaar dat de chips uit het assortiment was! Wtf is dit’. Het duurde niet lang voordat de video viral ging en het verontwaardigde reacties regende onder haar video. Veel mensen waren niet te spreken over de forse prijsverhoging die bij de nieuwe verpakking hoort. ’30 procent minder product, 30 procent duurder’, zo concludeert iemand. ‘Boycotten die zooi!’, zo merkte een ander op. Eerder schreef Metro al dat veel mensen opmerkten dat chips minder lekker is geworden.

Ophef over chipsverpakkingen

Want dat de doos chips veel duurder is, is een feit. Voor een Max naturelchips in een zak betaal je namelijk 10,87 euro per kilo, en voor dezelfde chips in een doos betaal je 19,12 euro per kilo. Een zak Doritos cheese kost 10,99 per kilo, een doos van dezelfde chips kost 18,50 euro per kilo. Toch is de prijsverhoging niet heel duidelijk te merken als je voor het schap staat, omdat de prijs per verpakking niet gelijk te zien is, er zit namelijk een ander gewicht in een zogeheten snackbox dan in verschillende zakken.

Kritiek van Snackspert

Ook foodfluencer Snackspert is niet te spreken over de prijsstijging. In een video laat hij de nieuwe verpakking ziet en geef hij in eerste instantie nog aan de verpakking ‘interessant te vinden’. „Dit is een recyclebare verpakking met ook nog eens een hersluitbare deksel. Dat is hartstikke praktisch.” Na een snelle rekensom moet hij echter concluderen dat hij toch niet blij is met de verpakking. „Deze zak van 170 gram kostte 2,05 euro, wat omgerekend 12 euro per kilo is.” De kartonnen doos blijkt een stuk duurder. „Deze verpakking, waar 140 gram inzit, kostte 2,59 euro. Wat omgerekend 18,50 euro per kilo is. Oftewel: 6,50 euro duurder.”

Geen smaakverbetering

Snackspert had gehoopt dat de smaak misschien beter is door de nieuwe verpakking, maar ook dat is volgens hem niet het geval. „Dit is eigenlijk weer een ontwikkeling waar ik me best wel veel zorgen over maak. Het begint wel heel duur te maken. Natuurlijk is het handig dat de verpakking dicht kan, maar als je 6,50 euro per kilo meer betaalt voor je chips die helemaal hetzelfde is? Dat is gewoon een klassiek staaltje krimpflatie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reactie chipsproducent op ophef chipsverpakkingen

Ondanks de grote ophef over de nieuwe chipsverpakkingen, heeft PepsiCo, het bedrijf achter Lay’s chips, nog niet gereageerd op het commentaar. Het is niet duidelijk of de zakken helemaal verdwijnen en waar de enorme prijsstijging vandaan komt.

Eerder schreven we ook al deze artikelen over prijsstijgingen:

Reacties